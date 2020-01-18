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أخبار العالم

الجيش الليبى: وقف الإنتاج بالحقول النفطية اعتراضا على التدخل التركي

السبت 18/يناير/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، إن الجماهير الغاضبة أوقفت الإنتاج في الحقول النفطية.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "ليبيا الحدث": "القيادة العامة احترامًا لمساعي الأصدقاء أوقفت إطلاق النار في المنطقة الغربية".

وتابع: "الجماهير الغاضبة أغلقت الحقول والموانئ النفطية لتوصل صوتها للمجتمع الدولي وهو عمل شعبي وتبنته المجالس القبلية ومهمتنا الوحيدة في هذا الموقف أن نقول سمعًا وطاعة للشعب الليبي".

وشدد المسماري على أن القيادة العامة لن تقبل بالغزو التركي وبأي تدخل خارجي داخل الأراضي الليبية".
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