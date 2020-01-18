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أخبار البلد

14 مرشحا علي مقعد النقيب.. لجنة انتخابات البيطريين تفحص الطعون والتنازلات

السبت 18/يناير/2020 - 01:08 م
النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء البيطريين
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محمد غالي
أعلنت اللجنة العامة الإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عقدها اجتماع، اليوم، السبت 18 يناير 2020، وذلك لفحص الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، التى تلقتها النقابة خلال الفترة المسموح فبه بتلقى الطعون والتنازلات الخاصة بالمرشحين على كافة المستويات النقابية، على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تحدد اللجنة موعد الإعلان عن نتائج الفحص فى نهاية الاجتماع.

كانت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أعلنت الكشوف المبدئية للمرشحين على كافة المستويات النقابية، وذلك بناءا على اجتماع مجلس النقابة العامة فى جلسته المنعقدة يوم الأثنين 6 يناير الحالى، حيث تم تشكيل اللجنة، التى أعلنت عن فتح باب الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، بدءا من يوم الأربعاء 8 يناير، وحتى الخميس 16 يناير، لمدة 7 أيام عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة.

وأظهرت القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وذلك بعد إرسال الدكتور سامى طه رزق حسين، طلب بالتلغراف للتنازل عن الترشح، وتم قبول تنازله من قبل مجلس النقابة، وتم استبعاده من الانتخابات.

والمرشحون على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرءوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.
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