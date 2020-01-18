بألوان مختلفة.. واتساب يطلق خاصية dark mode

كشف موقع Tech Radar أن خاصية dark mode أو الإضاءة الخافتة سيتم تطبيقها على تطبيق WhatsApp "واتساب" بطريقة مختلفة عن التى كان يتوقعها المستخدمون.





ومن المقرر أن تأتى خاصية dark mode على تطبيق واتساب بطريقتين مختلفتين وذلك للاستفادة القصوى من أنواع الشاشات المختلفة للهواتف، وستحتوى على بعض الميزات التى ستجعل الخاصية تظهر باللون الرمادى الفاتح و درجات من الأخضر الغامق بظلال من اللون الأسود.





وستكون الرسائل أو التحذيرات التى ستظهر على التطبيق في نص باللون الأصفر تتخللها فقاعات باللون الرمادى الغامق، ويعمل المطورون الإنتهاء من الإضافات على خاصية dark mode للانتهاء منها لإصدارها على الهواتف في خلال أيام، حيث قد ظهرت على بعض الهواتف ولكن سيتم تعميمها خلال أيام.





وتعمل خاصية Dark mode على تقليل معاناة العين مع الإضاءة أثناء الليل، كما أن هذه الخاصية تعمل على توفير عمر البطارية على الهواتف خاصة المصنوعة من شاشات AMOLED .



