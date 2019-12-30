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تكنولوجيا

تعرف على بعض الحيل لتشغيل خاصية Dark Mode على أيفونك القديم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
بعض الحيل لتشغيل
بعض الحيل لتشغيل خاصية Dark Mode على أيفونك القديم
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ندى على
بعد إصدار شركة أبل لتحديث iOS 13 في سبتمبر الماضى، إليك بعض الحيل والخدع التى تغنيك عن تحميل بعض التطبيقات. وليس عليك شراء أحدث هواتف أيفون لكى تتمتع بتحديث iOS 13 حيث أن هذا التحديث هو أيضا لهواتف أيفون القديمة.

و ذكر موقع CNBC بعض الحيل والخدع المتعلقة بخاصية "Dark mode" أو الضوء الخافت ، والتى ستغنيك عن تحميل تطبيقات معينة.

وخاصية Dark mode تم إطلاقها في سبتمبر، وتقلل من معاناة العين مع الإضاءة أثناء الليل، كما أن هذه الخاصية تعمل على توفير عمر البطارية على هواتف أيفون والمصنوعة من شاشات AMOLED كالموجودة في أحدث هواتف أيفون 11 Pro Max.

وإليك الخطوات لعمل هذه الخاصية على هواتف أيفون القديمة.

1- إنزل بالسهم من أعلى الجانب الأيمن على شاشة هاتفك، وهذا سيفتح لك قائمة Control Center أو قائمة الضبط .
2- اضغط على Dark Mode في أسفل اليسار.

ويمكنك أيضا أن تحدد هذه الخاصية بشكل أتوماتيكي عن طريق تحديد أوقات ووضع جداول لها وذلك عن طريق
3- افتح قائمة الضبط
4- اختر العرض والإضاءة
5- تحت خانة Appearance حدد Light or Dark mode
6- اختر "Automatic"
7- اختر custom schedule أو Dark Mode للتعمل بشكل أتوماتيكي في وقت الغروب أو أثناء الليل.
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