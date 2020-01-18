المغرب يرد على استبعاده من مؤتمر برلين

أعربت المملكة المغربية عن "استغرابها العميق" لإقصائها من مؤتمر برلين المتوقع انعقاده في 19 يناير في ألمانيا حول ليبيا.



وقالت الخارجية المغربية في بيان أعلنت الرباط أنها "كانت دائما في طليعة الجهود الدولية"، الرامية إلى "تسوية الأزمة الليبية".



وأضاف البيان أن المغرب لعب دورا حاسما في إبرام اتفاقيات الصخيرات، حول الأزمة في ليبيا.



وأشارت الوزارة إلى أن اتفاق الصخيرات في المغرب، هو "الإطار السياسي الوحيد"، الذي يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي، وبـ "قبول جميع الفرقاء الليبيين"، من أجل تسوية الأزمة في ليبيا.



كما أعلن المغرب أنه "لا يفهم المعايير، ولا الدوافع"، التي "أملت اختيار البلدان"، المشاركة في اجتماع برلين حول ليبيا.



واستنكر المغرب أن ألمانيا "البعيدة عن تشعبات" الأزمة الليبية، "لا يمكنها تحويل لقاء برلين"، إلى "أداة للدفع بمصالحه الوطنية".



وأكد البيان التزام المغرب بـ "مواصلة انخراطه"، إلى "جانب الأشقاء الليبيين"، و"البلدان المعنية والمهتمة بصدق"، من أجل "المساهمة في إيجاد حل" للأزمة الليبية.