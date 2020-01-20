من مدن الجيل الثالث.. 10 معلومات عن مدينة الفيوم الجديدة

الفيوم الجديدة هي واحدة من مدن الجيل الثالث التي أُنشأت سنة 2000، تزامنًا مع نشأة مدينة القاهرة الجديدة وقنا الجديدة ولكن بدأ العمل بها فعليًا سنة 2009.



ويقدم " صدى البلد " 10 معلومات عن مدينة الفيوم الجديدة:



تم إنشاء مدينة الفيوم الجديدة طبقا للقرار الجمهوري رقم 193 لسنه 2000، وتم التعديل بالكردون طبقًا للقرار الجمهورى رقم 463 لسنة 2017.



تقع فى محافظة الفيوم على بعد 15 كم من مدينة الفيوم الحالية. ويسكن المدينة حاليًا حوالى 3000 نسمة على مساحة 1300 فدان مقسمة إلى مناطق خضراء على مساحة 200 فدان ومشروع بيت ريفى يتضمن 25 ألف وحدة سكنية على مساحة 300 فدان ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة إلى 100 ألف نسمة.



تقع مدينة الفيوم الجديدة على الجانب الغربى من طريق القاهرة / أسيوط، على بعد 100 كم عن مدينة القاهرة و 40 كم عن مدينة بنى سويف تبلغ مساحة المدينة 13502 فدان، وتبلغ الكتلة العمرانية منها، 1855 فدان مقسمة إلى حى أول يحتوى على 4 مجاورات وحى ثانى يحتوى على 4 مجاورات ومشروع ابنى بيتك (منطقة أساسية) ومشروع ابنى بيتك (منطقة مضافة).



يبلغ حجم الاستثمارات فى المدينة، 963 مليون جنيه.فى قطاع الإسكان: 216 مليون جنيه وفى قطاع الخدمات: 616 مليون جنيه وفى قطاع المرافق: 70 مليون جنيه وفى قطاع الزراعة: 27 مليون جنيه.



تنقسم عقارات المدينة إلى مناطق أ،ب،ج شاملة منازل كاملة وأراضي فضاء ، ويبلغ عدد العمارات فى المدينة: 5 عمارات، تبلغ عدد الوحدات فيها: 180 وحدة سكنية.



تبلغ عدد قطع الأراضى السكنية، 3838 قطعة، منهم 2308 قطعة ضمن مشروع ابنى بيتك.



يبلغ عدد اراضى الفيوم الجديدة 227 قطعة أرض تم تخصيصهم إلى الإسكان الاجتماعى وجارى تنفيذ 64 عمارة بالاسكان الاجتماعى بالفيوم الجديدة.

يبلغ أعلى سعر للشقق 95،000 جنيه و 130000 جنيه لفيلا للبيع بالفيوم الجديدة؛ على ذلك يصل أعلى سعر للبيت بتشطيب نهائى 200،000 جنيه.



أما بالنسبة للأراضى، فيبلغ سعر المتر حاليًا 600 جنيه وتبدأ مساحات أراضى الإسكان العائلى من 520 متر بمتوسط سعر 200،000 جنيه.



ويعود اختلاف أسعار المنازل والوحدات السكنية بالمناطق المختلفة بالمدينة إلى بعدها أو قربها عن مدينة الفيوم كما تتفاوت الأسعار حسب مساحات العقارات في المدينة لكن بشكل عام تعتبر المدينة أسعارها مذهلة.



تحتوي المدينة على عدة خدمات مثل: مبنى إدارى لجهاز المدينة 2 دار حضانة و2 مركز صحى و 2 سوق تجارى.



مدرسة تعليم أساسى ، و2 مقر لرؤساء الأحياء ، و1 مركز شرطة، و1 نقطة إطفاء ، و2 ملعب ثلاثي و2 ملعب خماسي، و1 مدرسة ثانوى.







