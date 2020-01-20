AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ارجاع الطفل المخطوف.. برلمانى يوضح 4 فؤاد لمكتب حماية الأطفال بعد قرار النائب العام

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:10 ص
قرار النائب العام
قرار النائب العام انشاء مكتب لحماية الطفل
Advertisements
القسم السياسي
رحب خالد حنفي عضو لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب، بقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب، لافتًا الي أنه يساهم فى توفير وسائل الرعاية و المتابعة والإشراف الرقابي أيضا على وضع الطفل المصري.

اضاف "حنفي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام قرار حكيم من رجل له توجهات متميزه في الصالح العام فضلا عن كونه يتفق مع المادة 80 من الدستور التى تحافظ على حقوق الطفل.

وأشار النائب الي أن الفترة السابقة كانت تشهد صعوبة في عمل حصر لجميع حالات خطف الاطفال ولكن بعد قرار إنشاء مكتب لحماية الاطفال الذي يضمن وجود تسجيل الكتروني يساعد الجهات الرقابية علي الوصول الي المعلومة في أقرب وقت ممكن مما ينتج عنه تتبع وايجاد الاطفال المخطوفين.

وطالب النائب بضرورة وجود تنسيق بين المكتب وبين الجهات المجتمعية والوزارت المعنية مثل وزارة التضامن لتحقيق نسبة عالية من أهداف المكتب وتصحيح الوضع لتفعيل دور الإعلام والخطوط الساخنة التي تسهل على المواطنين عملية التواصل مع المكتب، و التبليغ عن أي مكان قد يعرض حقوق الأطفال للإنتهاك الجسدي أو المعنوي.

الجدير بالذكر أن القرار يأتى بعد أن أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا اليوم السبت بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

وبموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، و مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ونص القرار أيضا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشأ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

وبالإضافة لما سبق؛ أكد القرار على سلطة المكتب في التنسيق و المتابعة مع خط نجدة الطفل و الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوي على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

وحرص القرار في النص على دور المكتب في عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال و دراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله يعرض على النائب العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام: إنشاء نيابة غسل أموال في كل نيابة كلية

النائب العام: إنشاء مكتب حماية الطفل من العنف والاستغلال والاختفاء ومراجعة قضاياهم

اخبار الحوادث.. وفاة عروسين استنشقا الغاز.. شاب يشنق نفسه.. بائع يذبح شقيقه لإقامته علاقة محرمة مع زوجته

أهم الأخبار.. السيسي يوجه رسالة للقوات المسلحة ..وزير الرياضة يوافق على تطبيق الـVAR .. وقرار جديد للنائب العام

العشماوي تشكر النائب العام لإنشاء مكتب حماية الطفل في التفتيش القضائي

برلماني: قرار النائب العام بإنشاء مكتب للطفل انتصار كبير للدستور والقانون

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو.. الأهلي يعلق على الاستبدال الإفريقي.. لقاء الجنايني مع محمد صلاح

بالميكروباصات| صحفي بريطاني يكرر رحلة صلاح اليومية من نجريج إلى المقاولون بحذافيرها

محمد رمضان يكشف عن مطربة أغنيته الجديدة كازانوفا

سلاح التلميذ ترد على الاتهامات الموجهة لها لتجاهلها ثورة 30 يونيو.. اعرف التفاصيل

الأرصاد تعلن موعد استقرار حالة الطقس.. فيديو

البنك الأهلي المصري يكشف عن أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه

AdvertisementS

العشق الممنوع.. أم تخطف عريس ابنتها في شهر العسل وتنجب منه

وارد.. لميس الحديدي لـ رانيا يوسف: لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي ايه

بفستان لامع.. زوجة محمد عادل إمام تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

بـ سكينة ومقص.. سائق الطالبية منفذ مذبحة أسرة زوجته: رفضوا يرجعولي مراتي

حد يمنشن لأم مكة.. تعليقات المصريين على تغريدة رشا مهدي لـ محمد صلاح

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 20-1-2020

الاستبدال الإفريقي.. الأهلي: قرارات كاف تعلن في الإعلام التونسي والمغربي قبل إصدارها رسميا

كهربا ابن الأهلي.. شريف عبد الفضيل: تصريحات صالح جمعة أطاحت به

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو.. الأهلي يعلق على الاستبدال الإفريقي.. لقاء الجنايني مع محمد صلاح

بعد استبعادها من ذا فويس كيدز.. الطفلة هايدي تقصف جبهة اللجنة

أمير مرتضى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع مهاجم الأهلي

هاني حتحوت يكشف تفاصيل رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع.. زوجة محمد عادل إمام تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسي لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت