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منوعات

مشهد مرعب.. غزالة متوحشة تهاجم رجلا داخل كوخ.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كعادته اليومية يحمل كيس القمامة لإلقائه بمكانه المخصص داخل الكوخ الملحق بحديقة منزله بولاية ألاسكا الأمريكية، ولكن رحلته المعتادة من وإلى الكوخ لم تكن كما هي هذه المرة، فكانت أشد رعبًا.

قام الزوج"كورتس فيليبس" بحمل الكيس ودخل إلى الكوخ لقائه، وعندما هم بالخروج فوجئ بمشهد مرعب، حيث سمع صوت قادم من الخارج وعندما التفت وجد غزال أمريكي ضخم، بحسب ما نشرت صحيفة "أسوشيتد برس" البريطانية.

اقترب الغزال الضخم من الرجل مما جعله يشعر بالخوف الشديد ويهرول إلى داخل الكوخ، وهو يصرخ بصوت مرتفع كي تأتي زوجته وابنته لإنقاذه من هذا المازق.

وأوضح مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة، الغزال وهو يدفع الرجل بقرنيه وتركه على الأرض في حالة رعب وبعض الكدمات والصدمات الشديدة، ويتركه ويمشي بعيدًا.

واشارت وزارة الصيد والأسماك في ألاسكا أن الغزال الأمريكي والمعروف بـ "الموظ" أنه ليس مفترسًا أو عدوانيًا، ولكن عندما يشعر بالجوع أو الإرهاق لن تأمن لتحركاته أو تصرفاته فهو سريع الغضب وكذلك يقوم بضرب أي شخص أو حيوان بقدميه الأماميتين بقوة.
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