رشا مهدي تحتفى بهدف محمد صلاح: متقلعش الفانلة في الساقعة يا قلب مصر

احتفلت الفنانة رشا مهدى، بهدف الفرعون محمد صلاح فى مرمى فريق مانشستر يونايتد، بطريقتها الخاصة، عبر حسابها على موقع "تويتر".
حيث كتبت فى تدوينة لها "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانله تاني في السقعه يا قلب مصر 👑🇪🇬"، ليبدأ جمهور ومتابعي رشا فى التفاعل مع التغريدة.
يذكر ان فريق ليفربول الانجليزى الذى يلعب له محمد صلاح نجم مصر تغلب على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-0 وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.
وعقب تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني خلع قميصه للاحتفال مع الجماهير بعد هدفه الـ11 هذا الموسم بالدوري والأول في تاريخه في شباك اليونايتد.
حيث كتبت فى تدوينة لها "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانله تاني في السقعه يا قلب مصر 👑🇪🇬"، ليبدأ جمهور ومتابعي رشا فى التفاعل مع التغريدة.
يذكر ان فريق ليفربول الانجليزى الذى يلعب له محمد صلاح نجم مصر تغلب على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-0 وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.
وعقب تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني خلع قميصه للاحتفال مع الجماهير بعد هدفه الـ11 هذا الموسم بالدوري والأول في تاريخه في شباك اليونايتد.