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جونسون: افريقيا هى المستقبل وبريطانيا اختارت أن تلعب دورًا ايجابياُ.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:46 م
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا
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آيات أحمد
قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، إن حجم التجارة الدولية مع مختلف الدول الافريقية كبير جدًا وعلينا ابرام العديد من الاتفاقيات، لافتًا إلى أن وافريقيا هى قارة مميزة وبها أمم مختلفة ومتنوعة ومستقلة وبها 19 دولة بها مختلفة.

وأضاف بوريس جونسون، خلال كلمته بفعاليات انطلاق أعمال القمة البريطانية الافريقية، أنه افريقيا هى المستقبل وبريطانيا اختارت أن تلعب دورًا ايجابياُ فى صنع المستقبل وجامعتنا ستقوم بمساعدة الشباب وسنقوم بتوفير تعليم جيد فى الصومال وساحل العاج وسنقدم المساعدة للأفارقة لتحقيق الازدهار فى المستقبل بالقارة الافريقية.

وتابع: نعمل على خفض تقليل التغيرات المناخية والعمل على رفع هيئة الشعوب المختلفة، كما سنبحث الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أن بريطانيا قامت بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 42%.

وأوضح أن بريطالنيا تعمل على استخدام الطاقة النظيفة فى الإنارة وتقلقل استخدام الفحم، لتقليل الانبعاثات الكروبونية، والعمل على استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، مضيفًا أن هناك شركات بريطانية تعمل فى مختلف أنحاء العالم لخفض الانبعاثات الكربونية.

واشار إلى أن بريطانيا تعمل على رفاهية الشعوب المختلفة ورفع مستوى الشعوب وتقليل الانبعاثات الكربونية فى الجو خاصة وأن تقليل الانبعاثت الكربونية فى بريطانيا ساعد فى زيادة الناتج المحلى البريطانى 7%.
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