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رياضة

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا والداخلية

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:48 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
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ياسمين تيسير
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب استاد السكة الحديد في أولى لقاءات الدور الثاني من مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة والقناة.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة المجموعة بدوري الدرجة الثاني برصيد ٢٧ نقطة، وبفارق ٨ نقاط عن الداخلية والقناة صاحبي المركز الثاني.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود شكري وشادي حسين وأحمد غنيم وعبد الله بيكا وعاشور الأدهم وضياء محمد وعمر سعد وأحمد حاتم ووليد عبد المنعم ومحمود صقر ومحمد جمال.
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