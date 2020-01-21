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رياضة

التصنيف والموعد.. كل المعلومات المهمة عن قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

تقام في السابعة مساء اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيشارك في هذه المرحلة 40 منتخبا قسمت إلى أربعة مستويات وستتوزع على 10 مجموعات من أربعة فرق في كل منها.


والمنتخبات الـ40 هي الـ26 الأعلى تصنيفا في أفريقيا و14 صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذي شارك فيه 28 منتخبا.


وتم توزيع المستويات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولي الصادر في ديسمبر 2019.

المستوى الاول : السنغال- تونس- نيجيريا – الجزائر- المغرب- غانا- مصر- الكاميرون- مالي- الكونغو الديمقراطية .

المستوى الثاني: بوركينا فاسو- كوت ديفوار- جنوب أفريقيا- غينيا- أوغندا- الرأس الأخضر (كاب فيردي)- الجابون- بنين- زامبيا- الكونغو.

المستوى الثالث : مدغشقر- موريتانيا- ليبيا- موزمبيق- كينيا- أفريقيا الوسطى- زيمبابوي- النيجر- ناميبيا-غينيا بيساو.

المستوى الرابع : مالاوي- أنجولا- توجو- السودان- رواندا- تنزانيا- غينيا الاستوائية- إثيوبيا- ليبيريا- جيبوتي.

ويصعد بنهاية الجولة الثانية من التصفيات متصدرو المجموعات إلى الدور الثالث التأهيلي الحاسم الذي سيتم خلاله تقسيم المنتخبات إلى مستويين، يسفر عنهما خمس مواجهات مباشرة، تجري بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل المنتخب المتفوق بمجموع اللقاءين إلى نهائيات المونديال، أي بمجموع 5 منتخبات في النهائيات.

ويطابق نظام التصفيات في كأس العالم 2022، نظيره في نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل.

وستكون النسخة المونديالية القادمة الأخيرة التي تشهد مشاركة 5 منتخبات حيث سيرفع العدد إلى 9 بعد ذلك بدء من 2026.

مواعيد مباريات الدور الثاني من التصفيات الافريقية

الجولة الأولى 5-13 أكتوبر 2020

الجولة الثانية 9-17 نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة 22-30 مارس 2021

الجولة الخامسة 30 أغسطس – 7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة 4-12 أكتوبر 2021

ويتقاسم المنتخبان المغربي والتونسي الرقم القياسي كأكثر المنتخبات العربية الأفريقية مشاركة في نهائيات كؤوس العالم، 5 مشاركات لكل منهما.

وشارك في المونديال الماضي منتخبات تونس ومصر والمغرب ونيجيريا والسنغال.

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