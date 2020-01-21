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رياضة

خسارة.. أحمد شوبير يعلق على استغناء الأهلي عن أزارو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:01 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
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مصطفى كرم
علق الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي المنتخب المصري السابق على رحيل وليد أزارو عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا  "‏وليد أزارو مهاجم من العيار الثقيل دي وجهة نظري فيه دايما ومش هتتغير صحيح بيمر بحالة ارتباك شوية ودي بتحصل أحيانًا لكل المهاجمين عادي جدا، الاستغناء عنه في رأيي خسارة ولو هيخرج يبقى إعارة".

أكد شوبير في برنامجه أن مسؤولي أن النادي الأهلي يرغبون في إعارة اللاعب من أجل الحصول على مقابل مادي مناسب معلقا:" الأهلي لم يفسخ التعاقد مع وليد أزارو ".
 
وتابع :" الأهلي ينتظر موقف وليد أزارو من عرض الاتفاق السعودي من أجل الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة ".
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