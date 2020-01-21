AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مرتزق سوري ينشر صورة له داخل طرابلس: أنا شخص بلا قانون ولا دولة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
ظهر مرتزقة سوري أرسله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا داخل ميناء طرابلس البحري، وذلك عقب وصوله من سوريا إلى الأراضي الليبية. 

وكتب المرتزقة السوري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور قال فيه عقب وصوله إلى طرابلس: "أنا شخصية لايحكمها دولة ولايحكمها قانون، فأنا من يصنع القوانين وأنتم من تسيرون عليها"، ما يكشف الدور الذي يلعبه هؤلاء في ليبيا. 

وكشف موقع "ليبيا 24" عن شخصية هذا المرتزق، وهو يدعى حسام الشباكي، والمكنى بأبو أسد، من سكان مدينة الرستن السورية، ووصل إلى الاراضي الليبية مع مرتزقة أردوغان للقتال إلى جانب قوات الوفاق. 

تسببت منشورات هذا الإرهابي في حالة سخط ورفض من جانب الشعب الليبي، الذي توعد هذا المتطرف. 

وأرسل أردوغان أكثر من 2000 مرتزقة إلى ليبيا للقتال في طرابلس إلى جانب قوات حكومة الوفاق. 
مرتزق سوري ينشر صورة له داخل طرابلس: أنا شخص بلا قانون ولا دولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مغردون يطلقون هشتاج #اردوغان_ينقل_سوريين_الي_ليبيا تزامنا مع معركة طرابلس ومطالب بمحاسبته دولياً

أرسلهم أردوغان.. أول اعتراف من مرتزقة تركيا في ليبيا.. فيديو

إذاعة فرنسية: وصول مرتزقة سوريين إلى ليبيا قادمين من تركيا

سانا: تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا يوميا

أردوغان يرسل 1000 مرتزق سوري إلى ليبيا

بـ الفيديو | مرتزقة سوريون مدعومون من أردوغان في طريقهم إلى ليبيا

ترشيحاتنا

الباز يعرض تسريب جديد لـ محمد علي وعلاقته المشبوهة بقيادات الإخوان.. شاهد

اخبار الرياضة.. حجازي يقترب من الأهلي.. وكاف يحسم بديل الزمالك في السوبر.. والترجي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ وما معنى قوله «إنك لا تسمع الموتى»

4 رسائل للخطيب في ظهور بجولة مكوكية بالمقر الرئيسي للنادي الأهلي..فيديو وصور

شاهد.. هدية زوجة محمد إمام له قبل يوم من عرض لص بغداد

تحذير من شوبير لـ صالح جمعة بعد رحيله عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون جلد.. زينة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال .. صور

ابنة رانيا يوسف تخطف الأنظار فى العرض الخاص لـ دماغ شيطان .. صور

بـ فستان أسود ملفت.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها