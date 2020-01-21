مرتزق سوري ينشر صورة له داخل طرابلس: أنا شخص بلا قانون ولا دولة

ظهر مرتزقة سوري أرسله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا داخل ميناء طرابلس البحري، وذلك عقب وصوله من سوريا إلى الأراضي الليبية.





وكتب المرتزقة السوري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور قال فيه عقب وصوله إلى طرابلس: "أنا شخصية لايحكمها دولة ولايحكمها قانون، فأنا من يصنع القوانين وأنتم من تسيرون عليها"، ما يكشف الدور الذي يلعبه هؤلاء في ليبيا.





وكشف موقع "ليبيا 24" عن شخصية هذا المرتزق، وهو يدعى حسام الشباكي، والمكنى بأبو أسد، من سكان مدينة الرستن السورية، ووصل إلى الاراضي الليبية مع مرتزقة أردوغان للقتال إلى جانب قوات الوفاق.





تسببت منشورات هذا الإرهابي في حالة سخط ورفض من جانب الشعب الليبي، الذي توعد هذا المتطرف.





وأرسل أردوغان أكثر من 2000 مرتزقة إلى ليبيا للقتال في طرابلس إلى جانب قوات حكومة الوفاق.