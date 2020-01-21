تطور جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أحدث المستجدات

كشفت رهاب بيتار، محامية الشاب السوري محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، عن تطور جديد في قضية مقتل موكلها برصاص زوج الفنانة اللبنانية (فادي الهاشم).





وكتبت رهاب بيتار، منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: « استلمت موكلتي والدة المغدور محمد حسن الموسى، ورقة دعوى، من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، لحضور جلسة الخميس 23 يناير 2020».



