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رياضة

5 أسباب تدين جهاد جريشة في تحقيق انضباط الجبلاية.. تفاصيل

الخميس 23/يناير/2020 - 04:27 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
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يسرى غازى
يخضع الحكم الدولي جهاد جريشة فى قادم الأيام إلى التحقيق بمعرفة لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة بعدما تقدم بشكوى ضد لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور إلى اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد برئاسة عمرو الجنايني.

وتضمنت شكوى جريشة ضد الغندور الكبير أحقيته من تصدر ترتيب القائمة الدولية للحكام وتضرره من وضعيته فى ترتيب القائمة الدولية إضافة إلى نسخة أخرى من الشكوى إلى وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية من أجل البت فيها.

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن جهاد جريشة يواجه شبح التعرض إلى صدور عقوبات ضده من قبل لجنة الإنضباط لخمسة أسباب وهى: 

أولًا- أن جريشة تقدم بمذكرة ضد لجنة الحكام وهي جهة غير منوطة باختيار قضاة الملاعب في البطولات القارية والدولية والمسئول الأول عنها هو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ثانيا: اختصم جهاد جريشة زميله الحكم الدولي إبراهيم نور الدين فى المذكرة لأنه المصنف رقم واحد ورغم ذلك الاثنان شاركا فى بطولة أمم إفريقيا الأخيرة وكان جهاد رقم واحد ونورالدين رقم 5 فى الترتيب.

ثالثا - تم اختيار الحكم الدولي أمين عمر من أجل المشاركة فى معسكر حكام كأس العالم وكان رقم 2 فى القائمة الدولية وليس إبراهيم نور الدين بسبب مشاركته فى كأس العالم للشباب فى البرازيل.

رابعا - جهاد جريشة لم يشكو الكاف رغم أنه هو الجهة المنوطة بها إختيار حكام البطولات لأن لها تصنيف خاص بها خشية منعه من المشاركة فى البطولات الإفريقية خاصة وأن عصام عبدالفتاح عضو فى لجنة حكام إفريقيا.

خامسا - مباراة رادس التى جمعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا أخرجت جهاد جريشة الذى قام بإدارتها تحكيميا من تصنيف حكام النخبة فى إفريقيا وتدخلات المهندس هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للفيفا والكاف ساهمت فى رفع الإيقاف عنه في إفريقيا ما جعله يشارك في إدارة نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي استضافتها مصر فى صيف العام المنصرم بعد الإيقاف في المباريات الدولية.

لفت المصدر أن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور سوف تقوم بإخطار الكاف بإيقاف جهاد جريشة من المشاركة فى المباريات الدولية لحين الإنتهاء من التحقيق معه.
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