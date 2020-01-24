مواد البناء بأسوان: إنشاء منطقة لصناعة المحاجر على مساحة 50 فدانا بالعلاقي

التقي محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بمجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد علي هامش فعاليات مؤتمر الغرفة بعنوان «مواد البناء..نحو صعيد مصر» بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ولفيف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في محاجر أسوان.





وأكد اللواء أشرف عطية، التزام المحافظة بحل كافة المشكلات وتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع المحاجر لتحقيق أكبر استفادة من المزايا النسبية لمحافظة أسوان في الخامات المحجرية بهدف التصدير.





وكشف المحافظ، عن مخطط لإنشاء منطقة صناعية للمحاجر علي مساحة 50 فدانا بالعلاقي سيتم ترفيقها بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإنشاء مصانع جديدة تضم ميناء نهري لنقل البلوكات والجرانيت والرخام واستخدام النقل بالسكك الحديدية، بجانب تفعيل تركيب الموازين عند بوابات الكارته للحد من تحميل كميات كبيرة علي سيارات النقل الثقيل.





واستعرض لقاء محافظ أسوان المجالات المتنوعة للاستثمار فى الثروات التعدينية والمحجرية والخدمات بحضور المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، والمهندس إبراهيم غالى رئيس شعبة صناعة المحاجر، و سيد أباظة رئيس شعبة صناعة الرخام والجرانيت والمهندس رؤوف جورج عضو مجلس الادارة والمهندس إسماعيل لقمة عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة المواسير وعبير عصام رئيس الاتحاد العربي لسيدات الأعمال والدكتور حاتم المنوفي مدير عام الغرفة بجانب مسئولى ومديرى جمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية والمحاجر، بالإضافة إلى التخطيط العمرانى ولجنة المشروعات بالمحافظة.





من جهة أخرى أعلن المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال مؤتمر غرفة صناعة مواد البناء بأسوان، منح مهلة عام لتقنين أوضاع أصحاب المحاجر في الأراضى الخاضعة لولاية هيئة التنمية الصناعية، والتي حصلت على رخصة من المحافظة تيسيرا على المستثمرين.





وأكد "غازي" إنه في إطار سعى الحكومة لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب في محافظات الصعيد وتشجيع الاستثمار في قطاع المحاجر في إطار خطة الدولة لتنمية المحافظات ورؤية مصر 2030 سيتم توقيع بروتوكول مع محافظة أسوان، لمنح رخص للتحجير في أراضى تخضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن المحافظة منحت تصاريح تحجير إلى 20 محجر.





وأكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، أن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، استجاب لمطالب الغرفة في إنهاء المشكلات التي تعرض إليها المستثمرين في محاجر أسوان وتسببت بإغلاقها والتي سبق صدرت لهم تراخيص من المحافظة.





وأضاف عبد الحميد، أن محاجر أسوان تعد ثروة قومية وجهة للاستثمار في الصعيد حيث يوجد بالمحافظة الآلاف من المحاجر التي يجب الحفاظ عليها لخدمة مخططات وأهداف الدولة في زيادة الاستثمار بالمحافظات الأكثر احتياجات والعمل علي مضاعفة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للشباب.





وأشار إلى أن غرفة صناعة مواد البناء عرضت علي رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، مقترحًا بإنشاء مقر أكبر ومركز خدمات للمستثمرين في محافظة أسوان لخدمة الآلاف من المحاجر عبر تقديم خدمات الشباب الواحد وإتاحة إصدار رخص التشغيل وإنهاء وتبسيط الإجراءات.





وأكد سيد أباظة، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام، أن انعقاد مؤتمر الغرفة «مواد البناء..نحو صعيد مصر» بمحافظة أسوان يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار في قطاع المحاجر من خلال الاستماع للمشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع ومحاولة إيجاد حلول لها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظين والهيئات المعنية بهذه الصناعة.





وأشار المهندس إبراهيم غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء ورئيس شعبة المحاجر، إلى أن هناك اتجاها حقيقيا وواضحا للحكومة في دعم نشاط المحاجر في تصنيع المنتجات التفضيلية لتشجيع وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى أن اللواء مجدي غازي وعد بدراسة كافة المشكلات التي يتعرض لها قطاع المحاجر وتبني القطاع كأحد الصناعات الوطنية الهامة للثروة المعدنية ومستقبل مصر ودراسة كيفية تحقيق أكبر استفادة من الإمكانات المتاحة للتصنيع والتصدير.





وعلي هامش فعاليات مؤتمر غرفة مواد البناء بمدينة أسوان تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة "نحمي تراثنا بأسوان والمجلس العربى لسيدات الأعمال" لإنشاء أول أكاديمية للحرف التراثية والصناعات الصغيرة للحفاظ على التراث والهوية المصرية.



