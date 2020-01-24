حالات يجوز فيها للنساء اتباع الجنائز.. فيديو

قال الشيخ أحمد الفرماوي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن هناك خلافا بين الفقهاء حول خروج المرأة لتشييع الجنازة.





وأضاف الفرماوي لبرنامج "فتاوى البلد" أن المالكية قالوا إنه يكره للنساء اتباع الجنائز إلا إذا كانت المرأة كبيرة فى السن قالوا والشابة لا بأس إذا خرجت بشرط ألا يكون فى خروجها فتنة أما إذا ما خلت من هذه الفتنة فلا مانع من الخروج.





وتابع: لا مانع من خروج المرأة لتشيع الجنازة ولكن بشرط أمن الفتنة وعدم فعل ما يفعله الجهلاء من الصياح ومن الأفعال التى قد تفعلها بعض النساء عند وقوع المصائب.





واستشهد بحديث شريف " عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.





كما استشهد بحديث آخر، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية".





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