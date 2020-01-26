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برلمان

مرتضى منصور يعلن ترشحه لمنصب نقيب المحامين من داخل البرلمان

الأحد 26/يناير/2020 - 01:51 م
النائب مرتضى منصور
النائب مرتضى منصور
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
أعلن المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب اليوم، الأحد، اعتزامه الترشح لمنصب نقيب المحامين .

وقال منصور للمحررين البرلمانيين "أعلن ترشيحي لمنصب نقيب المحامين من هنا من بيت الأمة ومن مجلس النواب ، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي ببساطة شديدة هو الحفاظ على كرامة المحامين وأن تكون هناك علاقات متوازنة بين كافة المحامين ومن يتعاملون معهم من رجال القضاء والشرطة والصحفيين".

وأضاف المستشار مرتضى منصور :" سوف أتقدم بأوراق الترشح الخاص بي كنقيب للمحامين يوم الخميس المقبل، ورحب منصور بالمنافسة الشريفة مع النقيب الحالي سامح عاشور أو أي مرشح آخر وقال "أهدف أن أكون خادما للمحامين كما كنت خادما للجمعية العمومية لنادي الزمالك ودائرتي الانتخابية".

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وتابع منصور :"ليس معنى ذلك أن أدعو إلى الحزبية وأن أكون مرشحا زملكاويا بل إنني مرشح لكل محامي مصر". 
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