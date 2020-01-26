مرتضى منصور يعلن ترشحه لمنصب نقيب المحامين من داخل البرلمان

اليوم، الأحد،

وقال منصور للمحررين البرلمانيين "أعلن ترشيحي لمنصب نقيب المحامين من هنا من بيت الأمة ومن مجلس النواب ، مشيرا إلى أن

الانتخابي ببساطة شديدة هو الحفاظ

كرامة المحامين

تكون هناك علاقات متوازنة بين كافة المحامين ومن

معهم من رجال القضاء والشرطة والصحفيين".