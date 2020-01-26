نوع شرس من الأنفلونزا.. البرلمان يكشف خطورة فيروس كورونا وطرق تجنب الإصابة به

كشف النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان عن أن فيروس كورونا هو عبارة عن مجموعة فيروسات كثيرة وكلا منهم له أنواع، مشيرًا إلى أن 99 % من فيروس كورونا مثل الإنفلونزا ينتهى سريعًا، إلا أن هناك نوعًا نادرًا من الأنفلونزا وهو شرس يسبب فى بعض الأحيان الوفاة والذى يمثل نسبة 1 %.





وأشار أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا النوع من الإنفلونزا الشرس المعروف بفيروس كورونا ظهر فى الصين وعدد من دول شرق اسيا متحور ، بحيث ينتقل عن طريق التنفس السريع.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن عدد الدول التى ظهر فيها فيروس كورونا سجلت 1300 حالة بفيروس كورونا ، وتوفى منها حتى الآن حوالى 26 حالة.





وأوضح أن لابد من إتخاذ الإجراءات الصحية الإحترازية اللازمة لمنع انتقال فيروس كورونا إلى مصر من خلال اتخاذ احتراز الحجر الصحى من البلد المشبوه انتقال المرض إليه، بالإضافة إلى ضرورة وجود وعى لدى المواطنين بالفيروس والتزام الراحة التامة حالة الإصابة به ، وعدم الاختلاط بالآخرين.



