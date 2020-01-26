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برلمان

نوع شرس من الأنفلونزا.. البرلمان يكشف خطورة فيروس كورونا وطرق تجنب الإصابة به

الأحد 26/يناير/2020 - 10:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
كشف النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان عن أن فيروس كورونا هو عبارة عن مجموعة فيروسات كثيرة وكلا منهم له أنواع، مشيرًا إلى أن 99 % من فيروس كورونا مثل الإنفلونزا ينتهى سريعًا، إلا أن هناك نوعًا نادرًا من الأنفلونزا وهو شرس يسبب فى بعض الأحيان الوفاة والذى يمثل نسبة 1 %.

وأشار أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا النوع من الإنفلونزا الشرس المعروف بفيروس كورونا ظهر فى الصين وعدد من دول شرق اسيا متحور ، بحيث ينتقل عن طريق التنفس السريع.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن عدد الدول التى ظهر فيها فيروس كورونا سجلت 1300 حالة بفيروس كورونا ، وتوفى منها حتى الآن حوالى 26 حالة.

وأوضح أن لابد من إتخاذ الإجراءات الصحية الإحترازية اللازمة لمنع انتقال فيروس كورونا إلى مصر من خلال اتخاذ احتراز الحجر الصحى من البلد المشبوه انتقال المرض إليه، بالإضافة إلى ضرورة وجود وعى لدى المواطنين بالفيروس والتزام الراحة التامة حالة الإصابة به ، وعدم الاختلاط بالآخرين.

يذكر أنه بعد ظهور فيروس كورونا الجديد في الصين، أعلنت عدة دول وجود إصابات بفيروس كورونا القاتل الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي.

وارتفع عدد حالات الوفاة في الصين من 26 حالة، أمس الأول الجمعة، وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.

والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين، ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

ولأول مرة ظهر الفيروس في أوروبا، حيث أعلنت السلطات الفرنسية إصابة أول حالة بكورونا، فيما أكد وزير الصحة الماليزي، دزلكفلي أحمد، اليوم السبت، اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا، وهي الأولى في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

ويمكن أن يسبب فيروس كورونا الجديد الالتهاب الرئوي، الذي قد يكون قاتلا في بعض الحالات.

كان الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قال إن معظم الحالات المرضية المصابة بفيروس الكورونا من كبار السن والمرضى الذين يعانون فى نقص فى المناعة.

وأضاف الدكتور علاء عيد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن مصر تكثف إجراءاتها الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا الجديد.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن تم تجهيز أقسام للعدوى مع أي حالات ظهور فيروس كورونا .

وأوضح الدكتور علاء عيد، أن بعد الإعلان عن فيروس الكورونا أصدرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تعليماتها برفع حالات الاستعداد والجاهزية لمواجهة تلك الفيروس.

وأشار إلى أن، تم وضع خطة كاملة من قبل وزارة الصحة والسكان لمنع دخول هذا الفيروس إلى مصر والخطة تشمل الاكتشاف المبكر والتعامل معه.
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