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أخبار العالم

الإمارات تعرض خدماتها على الصين لمواجهة كورونا.. تفاصيل

الأحد 26/يناير/2020 - 05:33 م
الإمارات تعرض خدماتها
الإمارات تعرض خدماتها على الصين لمواجهة كورونا.. تفاصيل
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محمود نوفل
أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اهتمام دولة الإمارات بالإجراءات التي تتخذها بكين لمواجهة الظروف التي تمر بها الصين من انتشار لفيروس كورونا الجديد الذي بات يهدد الحياة البشرية وقال نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال ولي عهد ابوظبي في تغريده له عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر": نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة .

وتابع الشيخ محمد بن زايد قائلا: دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.

ووشهدت الصين في ديسمبر الماضي ظهور فيروس جديد يشبه فيروس سارس وأعراضه تتشابه مع أعراض الالتهاب الرئوي وسرعان ما انتشر فيروس كورونا في دول عدة انطلاقا من مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس، فما الدول التي أعلنت رسميا تسجيل إصابات على أراضيها؟.

وأصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد نحو 1300 شخص، غالبيتهم في الصين، توفى من بينهم 41، بحسب آخر حصيلة رسمية، وبعد أن كان ظهور الفيروس الأول في مدينة ووهان الصينية، عبر الحدود وسجل إصابات في دول أخرى.
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