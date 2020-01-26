تسريب لـ الكتاتني يكشف موقف الجماعة من البرادعي.. فيديو

عرضت الإعلامية أماني الخياط فيديو للقيادي الإخواني محمد سعد الكتاتني وهو يعرض موقف تنظيم جماعة الإخوان من محمد البرادعي.

و تحدث «الكتاتني» خلال الفيديو الذي بثته أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على «إكسترا نيوز» عن عودة محمد البرادعي لمصر كانت بتشجيع من بعض دوائر صنع القرار الأمريكية ، وعودة جاء بناء عن اتفاق على البنود الـ 7.

كشفت الإعلامية أماني الخياط، عن الوجه الخبيث لجماعة الإخوان الإرهابية وفشل التنظيم الدولي في المواجهة بعد ثورة 30 يونيو.





وقالت أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن ثورة 30 يونيو وضعت تنظيم الإرهاب الدولي في المواجهة بعد كشف خدعتهم، مؤكدة أن الإخوان يعيشون في أزمة وأصبحوا غير قادرين على التأسيس أو العودة من جديد.





وأضافت أماني الخياط أن الأوضاع بعد 30 يونيو فرضت على التنظيم الإرهابي المواجهة ما أدى إلى فشلهم وتفكك الجماعة، وبالتالي تراجعت شعبة الإخوان في مصر.





وأشارت أماني الخياط إلى أنه تم ترتيب أشياء كثيرة على وضعية المواجهة أبرزها عدم القدرة علي بناء صفوف الجماعة الإرهابية من جديد بالإضافة إلى الانشقاقات التي شهدها التنظيم خلال هذه الفترة.





وأوضحت أماني الخياط أن ثورة 30 يونيو جعلت جماعة الإخوان غير قادرة على إعادة البناء التنظيمي للجماعة الإرهابية، لافتة إلى أن الجماعة أصبحت تتاجر بنسائها والأطفال القصر، بعد أن هرب الرجال إلى تركيا لدعم من أردوغان.