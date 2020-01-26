وانقلب السحر.. أحمد منصور مذيع الجزيرة يصف تنظيم الإخوان بـ الوهم.. فيديو

عرضت الإعلامية أماني الخياط خلال تقديمها برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» مقطع فيديو للإعلامي الإخواني أحمد منصور يصف تنظيم جماعة الإخوان بـ «الوهمي».

وكشفت الإعلامية أماني الخياط، عن رحلة صعود جماعة الإخوان الإرهابية الملوث بالدم حتى إسقاطهم وانهيارهم من قبل الشعب المصري في 30 يونيو، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو وضعت الإخوان في المواجهة بعد كشف خدعتهم.





وقالت أماني الخياط إن خروج المصريين في 30 يونيو هز العالم وأسقط المشروع الإخواني بهتافات يسقط حكم المرشد والجواسيس وهدم الكيان الإرهابي وكشف عوراتهم.





وتابعت أماني الخياط : «ولاد الإرهابية هيموتوا من كتر الفشل الذريع اللي مشروعهم وصلوا ، ورفض المصريين لوجدهم من الاساس، لذالك يحاولون الدخول من اي شباك او باب وكل محاولاتهم باءت بالفشل».





وأوضحت أماني الخياط أن محاولات الجماعة الارهابية جميها تعيسة مثلهم، مشيرا إلى أن التنظيم الاخوان يعتمد على التحالفات المشبوهة، والأفكار الخسة والخيانة الملونة بالدماء من خلال العمليات الإرهابية والتفجيرات وقتل المواطنين.





وأشارت أماني الخياط إلى أن الدولة المصرية بخير بإدارتها وقيادتها وشعبها، وهتافات المصريين تفتت أهل الشر داخل البلد التي ترعاهم وفشل كل مؤامراتهم، لافتة إلى أن الجماعة تسعى الآن الحفاظ على ما تبقى من التنظيم الإرهابي خاصة بعد الأزمات التي عاشوها.