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لقاء سري بين مرشد الإخوان محمد بديع والأخوات .. شاهد

الأحد 26/يناير/2020 - 09:36 م
محمد بديع مرشد الإخوان
محمد بديع مرشد الإخوان
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت الإعلامية أماني الخياط مقطع فيديو يتضمن لقاء سريا بين محمد بديع مرشد الإخوان والأخوات.

وتحدث محمد بديع  خلال الفيديو الذي بثته الإعلامية أماني الخياط في برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» عن نشاط الأخوات في الجامعات والمدن الجامعية. 

وكشفت الإعلامية أماني الخياط، عن رحلة صعود جماعة الإخوان الإرهابية الملوث بالدم حتى إسقاطهم وانهيارهم  من قبل الشعب المصري في 30 يونيو، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو وضعت الإخوان الدولي في المواجهة بعد كشف خدعتهم.

وقالت أماني الخياط إن خروج المصريين في 30 يونيو هز العالم وأسقط المشروع الإخواني بهتافات يسقط حكم المرشد والجواسيس وهدم الكيان الإرهابي وكشف عوراتهم. 

وتابعت أماني الخياط : «ولاد الإرهابية هيموتوا من كتر الفشل الزريع اللي مشروعهم وصلوا ، ورفض المصريين لوجدهم من الاساس، لذالك يحاولون الدخول من اي شباك او باب وكل محاولاتهم باءت بالفشل».

وأوضحت أماني الخياط أن محاولات الجماعة الارهابية جميها تعيسة مثلهم، مشيرا إلى أن التنظيم الاخوان يعتمد على التحالفات المشبوهة، والأفكار الخسة والخيانة الملونة بالدماء من خلال العمليات الإرهابية والتفجيرات وقتل المواطنين.

وأشارت أماني الخياط إلى أن الدولة المصرية بخير بإدارتها وقيادتها وشعبها، وهتافات المصريين تفتت أهل الشر داخل البلد التي ترعاهم وفشل كل مؤامراتهم، لافتة إلى أن الجماعة تسعى الآن الحفاظ على ما تبقى من التنظيم الإرهابي خاصة بعد الأزمات التي عاشوها.
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