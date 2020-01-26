كواليس اللقاء السري بين المرشد والأخوات .. فيديو

كشفت الإعلامية أماني الخياط كواليس اللقاء السري بين المرشد والأخوات ومن قام بالتسجيل.





وقالت أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن محمد بديع مرشد الإخوان التقي بالاخوات قبل 25 يناير 2011، موضحة أن مرشد الإخوان وجه خلال اللقاء كل الأفكار القطبية المطلوب تكون اكثر ترسيخا بداخلهم.





وأضافت أماني الخياط أن محمد بديع تحدث مع الاخوات عن جاهلية المجتمع، مؤكدا أن التنظيم الإرهابي كان جزء من المخطط الدولي لتصعيد المتأسلمين للحكم بإشراف من دول كبرى وأجهزة استخباراتية.





وأشارت أماني الخياط إلى أن تكفير المجتمع الفكرة الأساسية للتنظيمات الإرهابية الأكثر دموية في التاريخ مثل داعش والقاعدة .





وأوضحت أماني الخياط أن الهدف هو إسقاط الدولة المصرية باعتبارها المركزية والأكبر في المنطقة، لذلك تركيا وقطر لهم دور مرسوم في تنفيذه.