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أخبار العالم

أستراليا تعلن تسجيل خامس حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:14 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم، الإثنين، تسجيل خامس حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، هي لسيدة تبلغ من العمر 21 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" أن سلطات ولاية "نيو ساوث ويلز" الصحية تتابع 6 حالات محتمل إصابتها بالفيروس أيضا، بينما تنتظر ولاية "أستراليا الغربية" نتائج التحاليل لأربعة أشخاص آخرين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".
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