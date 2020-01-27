في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. ميريهان حسين تثير الجدل لهذا السبب

وعلقت ميريهان حسين على الصور "في ذكرى ميلاد السندريلا.. الله يرحمها .. ملهاش مثيل".

وأثارت الصور الجدل بين متابعى ميريهان حسين، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "مفيش اى شبه , انتى كده شبه غادة عبد الرازق مش سعاد حسنى , قمر فى اى حاجة".

الأحد 26 يناير، ذكرى ميلاد السيندريلا

سعاد حسنى

التي وُلدت في مثل هذا اليوم عام 1943 بالقاهرة، لأب وأم مصريين، واسمها بالكامل سعاد محمد كمال حسنى البابا

، وتوفيت في ظروف غامضة يوم 21 يونيو عام 2001، بعد سقوطها من شرفة شقتها في لندن، وأثيرت الأقاويل حول وفاتها، فهناك روايات حول انتحارها وأخرى حول مقتلها من جهة غير معلومة.