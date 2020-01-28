عملية نسائية تعالج الأعراض العضوية والنفسية للمرأة المتزوجة

أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عمليات تجميل وتضييق المهبل من العمليات الخاصة جدا لدى بعض النساء حيث تمثل لهن إجراء طبيا وتجميليا ضروريا لمعالجة الأعراض الناتجة عن اتساع المهبل سواء كانت أعراض عضوية أو أعراض نفسية.





وأضاف الدكتور محمد عماد أن هناك العديد من النساء تعاني من ارتخاء عضلات المهبل الذي ينتج بفعل عوامل متعددة منها الولادة المتكررة أو الوصول لسن اليأس أو انخفاض هرمون الاستروجين أو هبوط المثانة والإحليل أو هبوط جدار المهبل الخلفي وهبوط الرحم مما يسبب اتساع المهبل الذي يخلق حالة من عدم الرضا في العلاقة الزوجية، ويسبب كذلك بعض الأعراض العضوية التي تشعر معها المرأة بعدم القدرة على التحكم في البول، وغيرها كثير من الأعراض الأخرى.





وأوضح الدكتور محمد عماد أنه على الرغم من بساطة إجراء عملية تضييق المهبل، إلا أنه من المفضل أن يكون هناك دافع طبي قوي عند السيدة لإجراء هذه النوعية من العمليات التي لاقت قبولا واستحسانا في المجتمعات الشرقية بفضل التطورات التكنولوجية وازدياد الوعي لدى المرأة بأهمية إجرائها، فهي من العمليات السهلة التي تسمى بعملية اليوم الواحد، فلا داعي من بقاء المرأة في المستشفى أكثر من يوم واحد بعد العملية.





وعن كيفية إجراء عملية تضييق المهبل، قال الدكتور محمد عماد الدين أن هذه العملية تتم باستخدام تقنية الليزر في فترة زمنية تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة فقط ، وتعتمد على أساس تدفئة طبقات أنسجة المهبل الداخلية وتركز على الألياف المكونة لهذه الأنسجة ، حيث تساعد طريقة التسخين هذه على شد أنسجة الإليستين والكولجين ، اللذين يقومان بتحفيز الخلايا، ومن ثم الحصول على النتائج المطلوبة التي يمكن بها معالجة جفاف المهبل وسلس البول، وارتخاء ما بعد عمليات الولادة.