AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عملية نسائية تعالج الأعراض العضوية والنفسية للمرأة المتزوجة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عمليات تجميل وتضييق المهبل من العمليات الخاصة جدا لدى بعض النساء حيث تمثل لهن إجراء طبيا وتجميليا ضروريا لمعالجة الأعراض الناتجة عن اتساع المهبل سواء كانت أعراض عضوية أو أعراض نفسية.

وأضاف الدكتور محمد عماد أن هناك العديد من النساء تعاني من ارتخاء عضلات المهبل الذي ينتج بفعل عوامل متعددة منها الولادة المتكررة أو الوصول لسن اليأس أو انخفاض هرمون الاستروجين أو هبوط المثانة والإحليل أو هبوط جدار المهبل الخلفي وهبوط الرحم مما يسبب اتساع المهبل الذي يخلق حالة من عدم الرضا في العلاقة الزوجية، ويسبب كذلك بعض الأعراض العضوية التي تشعر معها المرأة بعدم القدرة على التحكم في البول، وغيرها كثير من الأعراض الأخرى.

وأوضح الدكتور محمد عماد أنه على الرغم من بساطة إجراء عملية تضييق المهبل، إلا أنه من المفضل أن يكون هناك دافع طبي قوي عند السيدة لإجراء هذه النوعية من العمليات التي لاقت قبولا واستحسانا في المجتمعات الشرقية بفضل التطورات التكنولوجية وازدياد الوعي لدى المرأة بأهمية إجرائها، فهي من العمليات السهلة التي تسمى بعملية اليوم الواحد، فلا داعي من بقاء المرأة في المستشفى أكثر من يوم واحد بعد العملية.

وعن كيفية إجراء عملية تضييق المهبل، قال الدكتور محمد عماد الدين أن هذه العملية تتم باستخدام تقنية الليزر في فترة زمنية تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة فقط ، وتعتمد على أساس تدفئة طبقات أنسجة المهبل الداخلية وتركز على الألياف المكونة لهذه الأنسجة ، حيث تساعد طريقة التسخين هذه على شد أنسجة الإليستين والكولجين ، اللذين يقومان بتحفيز الخلايا، ومن ثم الحصول على النتائج المطلوبة التي يمكن بها معالجة جفاف المهبل وسلس البول، وارتخاء ما بعد عمليات الولادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 أمراض تصيب السيدات تؤدي إلى استئصال الرحم.. تعرفي عليها

وزنه 1680 جراما.. فريق طبي بمستشفى جامعة كفر الشيخ ينجح في استئصال ورم نادر

كرة الولادة أثناء الحمل.. رسالة دكتوراه جديدة بـ تمريض المنصورة

بعد تعرض مي حلمي له.. 3 أعراض تنذرك بحدوث الإجهاض

بعد تعرض مي حلمي له | أسباب غير متوقعة وراء الإجهاض.. زيادة الوزن أبرزها.. احترسوا من الكافيين.. وطرق للتعامل الطبي في هذه الحالات

يصيب النساء أكثر من الرجال.. 6 أعراض خطيرة تنذر بـ التهاب المسالك البولية

ترشيحاتنا

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري

أخبرت والدها بأنها تتحدث مع شخص في المحمول.. أم تعذب ابنتها بكيها بسكين في سوهاج

المتهم بالاعتداء على ابنة زوجته بالسلام: «المخدرات لحست مخي»

نقل الفلسطينيين من القدس.. بنود مثيرة بـ صفقة القرن

موعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك اليوم في الدوري المصري

من أجل إيجاد علاج لفيروس كورونا.. الصحة العالمية تتخذ قرارا جديدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة التضامن تتفقد مركز تأهيل مرضى الإدمان بالمنيا وتتابع مباراة كرة قدم للمتعافين.. صور

حبيبتي ذهبت إلى غيري.. عاشق مجهول يترك رسالة مؤثرة على الطائرة

شاهد.. معاناة طفلة عمرها 5 أعوام بسبب إصابتها بالخرف.. تفاصيل مؤلمة