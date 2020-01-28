بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالمحافظات

كان قد تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدرسة الطبرى الإعدادية بنين بمصر الجديدة لمتابعة بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2019 /2020 الخميس قبل الماضي والتي بدأت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وذكر المحافظ إالى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيرًا إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن .

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لاعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم .

وأضاف المحافظ أن عدد اللجان بمدرسة الطبرى 21 لجنة تضم 453 طالبا من بينهم 3 طلاب فى لجنة خاصة و6 من طلاب الدمج مشيرًا إلى أن الطلاب أكدوا بأن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط .

وذكر محافظ القاهرة أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام بالإضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة .

خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، رابطا إلكترونيا للإعلان عن عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 في محافظة الجيزة.

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء أمس الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 90.34%، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم305 طلاب، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفًا و477 طالبًا، نجح منهم 48 ألفا و309 طالبا، بنسبة 90.34%.





وأضاف، محافظ كفر الشيخ، أن الإعدادية المهنية تقدم 1078 طالبًا، تغيب منهم 126طالبًا، وحضر منهم 952 طالبًا، نجح منهم 937 طالبًا، بنسبة نجاح 98.42%.





وأشار إلى أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاءت، كالآتي، بيلا، قلين، سيدي غازي، فوه، شرق كفر الشيخ، سيدي سالم، بلطيم، الحامول، دسوق، برج البرلس، مطوبس، غرب كفر الشيخ، الرياض.





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