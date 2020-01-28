بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالمحافظات

أعلنت عددا من محافظات الجمهورية نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التي تم اعلانها في بعض المحافظات حتى الان :
حصل موقع صدى البلد على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.
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وذكر محافظ القاهرة أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام بالإضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة .
وأضاف المحافظ أن عدد اللجان بمدرسة الطبرى 21 لجنة تضم 453 طالبا من بينهم 3 طلاب فى لجنة خاصة و6 من طلاب الدمج مشيرًا إلى أن الطلاب أكدوا بأن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط .
وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لاعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم .
وذكر المحافظ إالى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيرًا إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن .
وطالب المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باستغلال اجازة منتصف العام فى الأنشطة الطلابية وعمل الصيانات البسيطة التى تحتاجها المدارس.
كان قد تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدرسة الطبرى الإعدادية بنين بمصر الجديدة لمتابعة بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2019 /2020 الخميس قبل الماضي والتي بدأت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، رابطا إلكترونيا للإعلان عن عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 في محافظة الجيزة.
ويمكن لمن يهمه الامر الضغط هنا للإطلاع على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 في محافظة الجيزة
اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء أمس الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 90.34%، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وقال محافظ كفر الشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم305 طلاب، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفًا و477 طالبًا، نجح منهم 48 ألفا و309 طالبا، بنسبة 90.34%.
وأضاف، محافظ كفر الشيخ، أن الإعدادية المهنية تقدم 1078 طالبًا، تغيب منهم 126طالبًا، وحضر منهم 952 طالبًا، نجح منهم 937 طالبًا، بنسبة نجاح 98.42%.
وأشار إلى أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاءت، كالآتي، بيلا، قلين، سيدي غازي، فوه، شرق كفر الشيخ، سيدي سالم، بلطيم، الحامول، دسوق، برج البرلس، مطوبس، غرب كفر الشيخ، الرياض.
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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين ، نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس مطروح للفصل الدراسى الاول بنسبة نجاح 80.1% .
وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان للدور الأول بالصف الثالث الإعدادي 8019 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور من بينهم 7486 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين منهم 5995 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 80.1 %.
وأضاف مدير تعليم مطروح، أنه جرى العمل في 4 كنترولات بالمحافظة، وهي في الإدارات التعليمية مرسى مطروح، والحمام، وسيدى براني، وسيوة، مما نتج عن ذلك الدقة والسرعة في إعلان النتيجة.
ووجه محافظ مطروح خالص التهاني لجميع الطلاب الناجحين من طلاب الصف الثالث الاعدادي متمنيا لهم التوفيق فى الفصل الدراسى الثانى .
كشفت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من تصحيح العينات العشوائية في جميع المواد الدراسية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2020.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، إن العينة العشوائية بلغت 50 ورقة لكل مادة.
وجاءت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 82%، ولم تحصل أية ورقة على الدرجة النهائية.
وفي الحاسب الآلي كانت نسبة النجاح 96% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب.
وبلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية 80%، حيث حصل على الدرجة النهائية 12 طعبد العزيز عطية حسانين البا.
بينما بلغت النسبة في الدراسات الاجتماعية 96% وحصل على الدرجة النهائية 20 طالبا. وفي مادة العلوم جاءت نسبة النجاح 84% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب، وفي الرياضيات 86% وحصل على الدرجة النهائية 12 طالبا.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه النسب والأعداد بعد تصحيح العينات العشوائية باجمالي 50 ورقة التي تم اختيارها من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.