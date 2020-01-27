نتيجة الشهادة الإعدادية .. تصحيح العينات العشوائية للشهادة الإعدادية 2020 بسيناء

تصحيح العينات العشوائية ل لشهادة الإعدادية 2020

كشفت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من تصحيح العينات العشوائية في جميع المواد الدراسية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2020.













وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، إن العينة العشوائية بلغت 50 ورقة لكل مادة.





وجاءت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 82%، ولم تحصل أية ورقة على الدرجة النهائية.





وفي الحاسب الآلي كانت نسبة النجاح 96% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب.





وبلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية 80%، حيث حصل على الدرجة النهائية 12 طعبد العزيز عطية حسانين البا.





بينما بلغت النسبة في الدراسات الاجتماعية 96% وحصل على الدرجة النهائية 20 طالبا. وفي مادة العلوم جاءت نسبة النجاح 84% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب، وفي الرياضيات 86% وحصل على الدرجة النهائية 12 طالبا.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه النسب والأعداد بعد تصحيح العينات العشوائية باجمالي 50 ورقة التي تم اختيارها من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.



