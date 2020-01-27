برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ





وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ اضغط هنا





واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء أمس الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 90.34%، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم305 طلاب، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفًا و477 طالبًا، نجح منهم 48 ألفا و309 طالبا، بنسبة 90.34%.





وأضاف، محافظ كفر الشيخ، أن الإعدادية المهنية تقدم 1078 طالبًا، تغيب منهم 126طالبًا، وحضر منهم 952 طالبًا، نجح منهم 937 طالبًا، بنسبة نجاح 98.42%.





وأشار إلى أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاءت، كالآتي، بيلا، قلين، سيدي غازي، فوه، شرق كفر الشيخ، سيدي سالم، بلطيم، الحامول، دسوق، برج البرلس، مطوبس، غرب كفر الشيخ، الرياض.







حصل موقع صدى البلد على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ برقم الجلوس.