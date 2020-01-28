تحرير العقود النهائية لـ 17 حالة وضع يد بالوادي الجديد

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم الثلاثاء، عن تحرير 17 عقدًا نهائيًا وابتدائيًا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بزمام المركز وقراه على مدى شهر ديسمبر المنقضي.





وأكد مجدي، قبول طلبات 729 حالة وضع يد بواقع 726 حالة وضع بالزراعة، و3 بالبناء، بزمام المركز، وجرى فحص الملفات وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة، بإجمالي 9 ملايين و732 ألف جنيه.





أضاف مجدي، أنه جري تحرير العقود لـ17 حالة وضع يد بالزراعة، بينما يواصل المركز استقبال المواطنين، لاستكمال سداد باقي رسوم تقنين وضع اليد، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وتحرير العقود الابتدائية والنهائية.





وكان قد قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، يوم الأحد الماضي، مد المهلة الزمنية لسداد رسوم وقيمة أراضي وضع اليد بالمحافظة، في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك حتى يوم 31 مارس 2020.





وقال الزملوط، إن المحافظة ألقت مبادرتين للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة من خلال منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضى وضع اليد من خلال مبادرتين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة.





وأضاف الزملوط، أن المبادرة الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصي 18 ألف جنيه على مستوى المحافظة، وذلك بدلًا من 19.5 ألف جنيه بمركز الخارجة، و21 ألفا بمركز الداخلة و22 ألفا و400 جنيه بالفرافرة، للحالات الجادة التي ستتولى السداد قبل 1 \12\2019.





وأوضح المحافظ، أن المبادرة الثانية لصغار المنتفعين، تتضمن خصم 50% من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة، وخصم 25% للمساحات حتى 10 أفدنة وذلك في حالة السداد قبل 1\11\2019.





وكان محافظة الوادي الجديد، أطلقت يوم 3 أكتوبر الماضي، خلال احتفالاتها بعيدها القومي، مبادرتين لتخفيض رسوم أراضي واضعي اليد بمراكز المحافظة.