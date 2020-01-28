الطبخ مسئولية زوجية.. تجنبي 3 أنواع من الرجال لو مش بتعرفي تطبخي

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الأمراض النفسية والعلاقات الأسرية، إن الاستعداد التام للطبخ من أولويات المهمة للمسئولية الزوجية ويجب على الأمهات مساعدتهن لتعلم هذا الأمر لتجنب المشاكل الزوجية.





وأردفت محمد هاني، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن تعليم الطبخ أمر ضروري وهام لذلك يجب إعطاء تنبيه بضرورة تغذية الزوج من المنزل وتحضير ثلاث وجبات يوميًا من قبل الأم باعتباره من مسئوليتها.





وتابع استشاري العلاقات الزوجية، أن هناك أنواعا عديدة من الرجال مثل محب الطعام بشراهة، شخص يدقق في كل أمر، شخص ينقض دائما، مشيرًا إلى وجود مشاكل زوجية تحدث نتيجة عدم قدرة الزوجة على الطبخ وجهلها بالمطبخ.





وأعرب عن غضب الزوج نتيجة عدم تلبية رغبة الطعام لديه تؤثر على علاقته بزوجته وتؤدي إلى نشوب الخلافات ووجود معايرات وتصادمات وضغط ووجود نقص لدى الزوج والتقصير في الحياة الزوجية، ونصح الأم بضرورة تأسيس البنت في المطبخ.