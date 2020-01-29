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فن

أول ظهور فني بعد واقعة القتل .. نانسي عجرم تطرح قلبي يا قلبي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:14 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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آيه عاطف
طرحت الفنانة نانسي عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي".

وتعد هذة الاغنية، الأولى بعد أزمتها الاخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.

وعلى جانب آخر تواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج ذا فويس كيدز، حيث تستعد للظهور في البرنامج فور إنتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.

بينما تواصل نانسي تجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لاول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى،بنشر تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، حيث كتبت " تصبحون على الحب".



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