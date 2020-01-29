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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الهلال.. وأغنية جديدة للأحمر من تركى آل الشيخ

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:31 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء 29 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:


اعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تعيين منسق أمني إضافي لمباراة الهلال السوداني والأهلي المصري، المقررة مساء السبت المقبل في أم درمان، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.



أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن طرح أغنية جديدة للنادي الأهلي، قريبًا.


نشر الموقع الرسمي للنادى الأهلى صورة لـ السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق بعد حالة الجدل الكبيرة التى فرضت نفسها داخل الشارع الأهلاوى حول وجود خلاف بينهما .


قرر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني منع الجماهير ووسائل الإعلام من حضور تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم وحتى موعد مباراة الأهلي المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .


اعتذر المغربي وليد أزارو لاعب الأهلى المنتقل حديثًا إلى الاتفاق السعودى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لمدربه السابق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي السابق والسعودية حاليًا.


كشفت مصادر خاصة، أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد قرّر توقيع عقوبة مالية جديدة علي صالح جمعة.


تواجه مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني المقرر إقامته يوم السبت القادم فى إطار الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجوهرة فى أم درمان شبح النقل من السودان.


حقق فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزا هاما على منافسة الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس ضمن القمة المؤجلة من الدور الأول من دوري سيدات الطائرة
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