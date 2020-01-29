كورونا يهدد مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني بدورى الأبطال

تواجه مباراة النادى الأهلى والهلال السوداني المقرر إقامته يوم السبت القادم فى إطار الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجوهرة فى أم درمان شبح النقل من السودان.





يأتي ذلك بعد إعلان وزير الصحة السوداني، اليوم الأربعاء، أكرم التوم، وفقا لما نشرته شبكة "رؤية" أن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة وقد قدما من الصين، أحدهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر.



