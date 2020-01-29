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رياضة

كورونا يهدد مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني بدورى الأبطال

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:56 م
مباراة الاهلى والهلال
مباراة الاهلى والهلال
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يسرى غازى
تواجه مباراة النادى الأهلى والهلال السوداني المقرر إقامته يوم السبت القادم فى إطار الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجوهرة فى أم درمان شبح النقل من السودان.

يأتي ذلك بعد إعلان وزير الصحة السوداني، اليوم الأربعاء، أكرم التوم، وفقا لما نشرته شبكة "رؤية" أن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة وقد قدما من الصين، أحدهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر.

وأكد التوم خلال تصريحات بمجلس الوزراء نشرتها الشبكة أنه تم رصد الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم.

يذكر ان المارد الأحمر يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط يليه النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط والهلال برصيد 9 نقاط.
كورونا يهدد مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني بدورى الأبطال
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