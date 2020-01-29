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رياضة

عبد الحفيظ يجتمع مع فايلر على هامش مران الأهلي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق ظهر اليوم الأربعاء.

شهدت الجلسة الحديث عن التحضيرات الخاصة برحلة السودان المقررة غدا الخميس، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، إلى السودان عصر اليوم؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق والإقامة ووسائل التنقل.
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