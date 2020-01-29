عبد الحفيظ يجتمع مع فايلر على هامش مران الأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق ظهر اليوم الأربعاء.





شهدت الجلسة الحديث عن التحضيرات الخاصة برحلة السودان المقررة غدا الخميس، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



