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فن

شاهد.. فرح يوسف وزوجها بإطلالة رومانسية

الخميس 30/يناير/2020 - 08:42 م
فرح يوسف وزوجها
فرح يوسف وزوجها
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محمد بدران
شاركت الفنانة السورية فرح يوسف جمهورها صورة رومانسية لها بصحبة زوجها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". 


واحتفلت فرح يوسف مؤخرًا بزواجها من خطيبها الفنزويلي بعد علاقة عاطفية جمعتهما، وحرصت نجمة Arab Idol على مشاركة صور من أجواء الحفل مع محبيها.

كانت أخر اعمال فرح أغنية "بليز"، من كلمات بندر بلحمر، وألحان أحمد سامي وصورتها بمشاهد عفوية وطفولية ونالت اعجاب عدد كبير من محبيها عبر السوشيال ميديا.

وطرحت فرح يوسف أغنية جديدة نهاية العام الماضي بعنوان «الحكاية» كلمات السيد علي، ألحان محمد شحاته، توزيع أمجد معتز، وميكس إسلام غلاب.

واطلقت فرح يوسف قبلها بأشهر قليلة أول أعمالها الغنائية باللهجة العراقية، بعنوان «ماكو بحلاتك»، من كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع موسيقى حمزة جيتارا، ومكس فادي فلاح.

شاهد.. فرح يوسف وزوجها بإطلالة رومانسية
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