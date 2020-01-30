أول تعليق من نقيب أطباء أسيوط بعد وفاة طفلة بسبب الختان

أكد الدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط ان النقابة ملتزمة بقانون حقوق الطفل وتجريم ختان الاناث وانه اذا ثبت تورط الطبيب في قيام عملية ختان لطفلة الحواتكه والتي توفيت سوف يتم شطبه من النقابة .

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بلاغ من الأهالي كشف عن واقعة وفاة ضحية الختان بأسيوط

تشييع جثمان ضحية الختان بأسيوط





كانت وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة أسيوط تلقت بلاغا من اهالي قرية الحواتكه يفيد وفاة الطفلة " ندى . ح . ع " 12 عاما مقيمة قرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط بأسيوط اثر اجراء عملية ختان باحدى العيادات الخاصة.





على الفور انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة الى موقع الواقعة وتاكد صحة البلاغ وقامت وحدة حماية الطفل بتقدم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 رقم 10187 وقيدة بمركز شرطة منفلوط برقم 578لسنة 2020م .





وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والدها والطبيب وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وقررت النيابة العامة دفن الجثة وحبس الطبيب ووالد الطفلة 4 ايام على ذمة التحقيقات.





وشيع العشرات من أهالي قرية الحواتكه بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط ، مساء اليوم الخميس، جثمان طفلة ضحية الختان الي مثواها الأخير بمقابر العائلة بعد تصريح النيابة العامة.