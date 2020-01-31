AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الصحة:غرفة أزمات على مدار 24 ساعة لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:31 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تشكيل وانعقاد غرفة إدارة أزمات تعمل على مدار 24 ساعة تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بها.

جاء ذلك اليوم، خلال ترؤس وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلين عن الجهات الأمنية، لمناقشة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أنه يجرى تجهيز حجر صحى حاليًا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما وهي "فترة حضانة المرض".

وأشار إلى انه سيتم إمداد الحجر الصحى بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية، بالإضافة إلى معامل دم وفيروسات وكيمياء وعيادات في مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتلبية كافة احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعاني أي أمراض مزمنة.

وأضاف أن الوزيرة أوضحت أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتنفيذ خطة التأمين الطبي للمواطنين المصريين القادمين من الصين، حيث تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.

وقال إن الاجتماع تناول خطة تأمين القادمين والأطقم الطبية وجميع المتعاملين معهم، حيث سيتم توفير طاقم طبي على متن الطائرة التي ستقل المصريين من الصين حيث يشمل الطاقم ثلاثة أطباء " طبيبين للحجر الصحي وآخر لمكافحة العدوى"، وثلاثة من التمريض، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة في وسائل نقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي، كما سيتم التعامل مع النفايات طبقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تم مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية.

وفي إطار تعزيز سبل التعاون بين مصر والصين لمواجهة فيروس الكورونا المستجد، كشفت الدكتورة هالة زايد عن إمداد دولة الصين بشحنة تبلغ 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية، مؤكدة أن الدولة المصرية ستقدم كافة سبل الدعم للصينيين المتواجدين في مصر لاستفادتهم من الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الحكومية أسوة بالمصريين خاصة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات بين البلدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا .. الصحة تؤكد عدم رصد أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد في مصر

فيروس كورونا.. وزارة الصحة: كروت مراقبة صحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات.. ومستمرون في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد

الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين

لمن يرغب من المصريين العودة من الصين.. ننشر تليفون وإيميل التواصل مع الحكومة لتسهيل الإجراءات

بتوجيهات من الرئيس السيسي..الحكومة تناشد المصريين بالصين التواصل مع سفارتنا ببكين.. طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل المصريين الراغبين في العودة.. تجهيز حجر صحي لاستيعاب المواطنين العائدين من مدينة ووهان

أول تحرك من الصحة لإجلاء المصريين من ووهان الصينية

ترشيحاتنا

إشادات وانتقاد.. ماذا قدم وليد أزارو خلال الظهور الأول في الدوري السعودي

إثيوبيا تعلن موعد تشغيل سد جنالي داوا 3

صلاح محسن: طلبت من فايلر الرحيل.. وقيمة انتقالي كلام فارغ.. فيديو

هل يقع الطلاق الشفوي إذا لم يعترف به الزوج ؟ الإفتاء تجيب

بعد إصابة طفل بثقب في المعدة.. 5 كوارث يسببها تناول آيس كريم النيتروجين

رسميا.. وادي دجلة يتعاقد مع الهولندي رودني أنتوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يشعل النار في عشيقته الروسية بعد رغبتها في إنهاء العلاقة

لتجنب عدوى فيروس كورونا.. هذا هو المكان الأكثر أمانًا على متن الطائرة

شاهد .. شاكيرا وجينفير لوبيز قبل حفلهما المنتظر في Super bowl