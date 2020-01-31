AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تساعد المستخدمين على مواجهة كورونا.. خاصية جديدة من جوجل على نتائج البحث

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:00 م
تساعد المستخدمين
تساعد المستخدمين على مواجهة فيروس كورونا.. خاصية جديدة من جو
Advertisements
ندى على

أعلنت شركة جوجل أنها أطلقت رسائل تحذيرية على نتائج البحث الخاصة بمحرك جوجل لمستخدميها لمساعدتهم على مواجهة وتجنب فيروس كورونا. 

وذكر موقع The Verge  أنه عند قيام المستخدمين بالبحث عن أى أشياء متعلقة بفيروس كورونا على محرك البحث جوجل ستظهر أمامهم كافة المعلومات الخاصة بالنصائح والتعليمات والمصادر وكذلك البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للاسهام في مساعدة المستخدمين على  تجنب ومواجهة الفيروس

وستظهر المعلومات في صفحة أخرى منسقة عند القيام بالبحث عن الفيروس، كما أعلنت الشركة عن منحة تقدر ب 250 ألف دولار أمريكي إلى الصين لمنظمة الصليب الأحمر الصينى مساهمة منها في تقديم الدعم لمواجهة الفيروس

وفي سياق آخر ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة فيسبوك ستحظر كل المنشورات والأخبار الموجودة على موقعها التى تتضمن أدوية وعلاجات مزيفة لفيروس كورونا.

يذكر أن فيروس كورونا قد ظهر في الصين الشهر الماضى، والفيروس الذى يصيب الجهاز التنفسي ليس لديه علاج حتى الآن، وكانت الهيئة الصحية الصينية، اليوم الجمعة، أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9692، وارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 212. 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، حيث انتشر في حوالى أكثر من 20 دولة حتى الآن.



التحديث المتعلق بنتائج البحث عند البحث عن كورونا التحديث المتعلق بنتائج البحث عند البحث عن كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا .. اجتماع جديد لـ منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: مازال بالإمكان مواجهة انتقال فيروس كورونا.. فيديو

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

السفارة الصينية: ارتفاع ضحايا كورونا.. والفيروس أخطر من سارس

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9692 شخصا

أمريكا تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الصين بسبب كورونا

ترشيحاتنا

عاجل .. قرار جديد من إدارة الهلال السوداني لتأمين بعثة الأهلي

مطلقة وأم لطفلين.. سبب إعلان بدور البراهيم مهرها بـ مليون ريال سعودي

بشرى سارة من محافظ الدقهلية لـ بطل واقعة قطار الإسماعيلية .. شاهد

باكية.. طفلة قطار الإسماعيلية: كنت خايفة على بابا جدا.. فيديو

يستعد للرحيل خلال ساعات | نجم الأهلي ينتقل رسميا إلى الصفاقسي التونسي

حسين السيد ينتقل إلى الصفاقسي ومحاولات لإنقاذ صفقة فخري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغريم قائد سيارة 100 جنيه إسترليني بسبب نوبة عطس.. صور

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

هنا يرقد جثمان الطفلة ضحية الختان بأسيوط .. صور