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تكنولوجيا

فيس بوك يحظر أى منشورات تتضمن علاجا مزيفا لـ فيروس كورونا

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:44 م
فيسبوك ستحظر أى منشورات
فيسبوك ستحظر أى منشورات تتضمن علاج مزيف لفيروس كورونا
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ندى على
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة فيسبوك ستحظر كل المنشورات والأخبار الموجودة على موقعها التى تتضمن أدوية وعلاجات مزيفة لفيروس كورونا. 

وفي خطوة للشركة للحد من انتشار المعلومات المضللة والإسهام في تخفيف الهلع الناتج من انتشار فيروس كورونا ستقوم الشركة بحذف وحظر كل المعلومات المزيفة المتعلقة بالفيروس خاصة المعلومات المتعلقة بالأدوية والعلاج الخاصة بالفيروس. 

وجاء إعلان الشركة عن قرارها بعد رفع منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ في العالم بعد اندلاع فيروس كورونا في الصين الشهر الماضى،  وانتشاره في أكثر من دولة حول العالم. 

وقالت فيسبوك إنها ستقوم بحظر ووضع قيود شديدة على الهاشتاجات التى تستخدم في انتشار المعلومات المضللة وإثارة الهلع بين الناس، وكذلك ستقوم الشركة بحظر كل الصور والفيديوهات التى يتم مشاركتها على موقع انستجرام.
 
وأضافت الشركة أنها ستقوم بالتركيز على المنشورات التى تتبنى علاج مزيف للفيروس أوأى معلومات صحية غير مؤكدة  مثل شرب منتجات أو تناول أدوية معينة. 

يذكر أن فيروس كورونا قد ظهر في الصين الشهر الماضى، والفيروس الذى يصيب الجهاز التنفسي ليس لديه علاج حتى الآن، وكانت الهيئة الصحية الصينية، اليوم الجمعة، أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9692، وارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 212. 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، حيث انتشر في حوالى أكثر من 20 دولة حتى الآن. 

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