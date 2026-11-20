أعلنت الحكومة النمساوية عن إتمام أول اجتماع عمل في فيينا مع ممثلي دولة رواندا، بمشاركة "مجموعة المنفذين"، في إطار الجهود الرامية لتنفيذ مشروع تجريبي لإعادة وتجميع اللاجئين خارج الحدود الأوروبية وتخفيف الضغوط عن دول الاتحاد.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية النمساوية اليوم، أن الاجتماع شهد مشاركة وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، ووزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس، ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، إلى جانب وزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا، وبحضور ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وأضاف البيان أن محادثات ثنائية مباشرة جرت بين النمسا ورواندا لمناقشة قضايا الهجرة وشراكات شاملة بمشاركة عدة وزارات فدرالية، حيث يسعى الجانبان لتوقيع إعلان مشترك يتضمن خطوات محددة خلال يناير أو فبراير 2027، تمهيدًا لبدء تنفيذ أولى عمليات الإعادة خلال عام 2027.