اتفقت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة التواصل، وذلك في أول لقاء من نوعه بين زعيمي البلدين منذ سبع سنوات.

وأوضحت تاكايتشي، في حديثها للصحفيين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أنها أثارت مسألة معاملة موسكو للشركات اليابانية في روسيا، وحثت بوتين على الإفراج عن صحفي ياباني محتجز بتهمة التجسس المزعوم، وذلك خلال اجتماعهما في مدينة شنتشن الصينية.. حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي " الإخبارية.

وقالت تاكايتشي: "توصلنا إلى اتفاق للحفاظ على التواصل على مستويات مختلفة، بما في ذلك الاتصال المباشر بيني وبين الرئيس الروسي".

وتشهد علاقات اليابان مع روسيا توترا منذ فترة طويلة بسبب نزاع إقليمي يعود إلى عقود.

وكانت اليابان قد تقدمت باحتجاج لدى روسيا في شهر أكتوبر، بشأن توقيف صحفي ياباني يعمل في صحيفة "هوكايدو شيمبون" للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس، مطالبة موسكو بتقديم توضيح وضمان الوصول القنصلي وتوفير معاملة إنسانية.

وتصاعدت التوترات في شهر أغسطس، بعدما زار بوتين جزيرة إيتوروب، وهي واحدة من أربع جزر تسيطر عليها روسيا قبالة الساحل الشمالي لليابان وتطالب بها طوكيو أيضا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، احتجت طوكيو بعدما انتهكت طائرتان روسيتان لفترة وجيزة المجال الجوي الياباني قبالة جنوب غربي البلاد.

وكانت آخر محادثات ثنائية مباشرة بين زعيمي اليابان وروسيا قد عُقدت بين رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي وبوتين في شهر سبتمبر 2019، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.