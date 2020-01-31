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تكنولوجيا

يمكنك رؤية النجوم والكواكب على هاتفك.. تحديث جديد من Google Earth.. صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:00 م
يمكنك رؤية النجوم
يمكنك رؤية النجوم والكواكب على هاتفك.
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ندى على
أجرت شركة جوجل تحديث على تطبيقها  Google Earth على الهواتف الذكية بحيث يستطيع مستخدمو التطبيق إلقاء نظرة أوسع على الكون لرؤية النجوم وكوكب الأرض في المجرة.  

وذكر موقع Android Community أن المستخدمين يمكنهم الاستمتاع برؤية النجوم ويستطيعون الآن تكبير الصورة لرؤية كوكب الأرض في مجرة درب التبانة، وكذلك يمكن للمستخدمين رؤية أشياء لما فوق 30 ألف ميل فوق سطح الأرض. 

وكان التحديث موجود منذ فترة بحيث كان المستخدمون يستطيعون استخدامه ولكن على تطبيق Google Earth على الويب، ولكن الآن بإمكان مستخدمى الهواتف الذكية أيضا. 

وهذه التحديثات ليست الأولى من نوعها على التطبيق؛ فقد أضاف التطبيق منذ فترة خاصية تظهر السحب  بطريقة مرسومة توضح السحب حول العالم كنماذج مرسومة، ولكن التحديث الجديد أضاف عناصر واقعية لرؤية النجوم والكوكب بشكل حقيقى على التطبيق. 

وقالت جوجل إنهم وجدوا أن أغلب مستخدمى التطبيق هم من العلماء والناشطين في مجال البيئة ومسئولين حكوميين، ودعت كل المهتمين بالأرض ودراسة الفضاء من الطلاب إلى استخدام التطبيق على هواتفهم.  

يمكنك رؤية النجوم والكواكب على هاتفك.. تحديث جديد من Google Earth.. صور
يمكنك رؤية النجوم والكواكب على هاتفك.. تحديث جديد من Google Earth.. صور
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