جوجل ترى كل شيء.. Google Earth يغطي أكثر من 98% من العالم

أعلنت شركة جوجل أن برنامج Google Earth أصبح الآن يغطى أكثر من 98% من أماكن تواجد الكثافة السكانية الموجودة حول العالم.



وذكرت الشركة في بيان، الأحد، أنها قامت بتصوير حوالى 10 مليون ميل من الشوارع في العالم تصويرا دقيقا، كما أتاحت Google Earth للمستخدمين استعراض مساحة أكثر من 36 مليون ميل متر مربع من التصوير عن طريق القمر الصناعي.



وتستعرض " جوجل " المساحات التى تم تصويرها والتى تعطيك الفرصة لمشاهدتها دون زيارتها حتى، وتساعد جوجل في إعطاء رؤية عن التغير الذى يحدث يوميا في العالم عن طريق توثيقه.



واستغرقت عملية جمع البيانات حوالى عدة أسابيع وتقوم جوجل بالتصوير بالاعتماد على كاميرات عالية الدقة والتقنية، وفي عام 2019 وحدها قامت جوجل بتصوير حوالى 7 ملايين مبنى في أرمينيا وبرمودا ولبنان وتونس وزنجبار وزيمباوى.



Google Earth هو برنامج خرائطي وجغرافي معلوماتي كان يطلق عليه في الأصل EarthViewer 3D أنشأته شركة كي هول Keyhole وهي شركة امتلكتها جوجل سنة 2004.



ويرسم البرنامج خريطة للأرض عن طريق تركيب الصور التي يتم الحصول عليها من صور الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي ونظم المعلومات الجغرافية الثلاثية الأبعاد الخاصة بالكرة الأرضية.