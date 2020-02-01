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أخبار البلد

أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة

السبت 01/فبراير/2020 - 09:56 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
تستمر الأحوال الجوية، خلال اليومين القادمين في حالة استقرار الطقس على كافة أنحاء الجمهورية دون وجود أي ظواهر جوية مؤثرة على نشاط وحركة المواطنين، فيما تظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة.

وينشر "صدى البلد"، حالة الطقس المتوقعة على البلاد، خلال الـ 72 ساعة القادمة.

طقس اليوم السبت 
على القاهرة الكبرى، تكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.

وعلى الوجه البحري، كون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، تكون حالة الطقس معتدلة نهارا شديدة البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 12 درجة.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون حالة الطقس معتدلة نهارا شديدة البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 11 درجة.

وعلى جنوب سيناء والغردقة، تكون حالة الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية، ودرجات الحرارة تكون 22 للعظمى و13 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد، تكون حالة الطقس يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 19 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ودرجات الحرارة تكون 23 للعظمى و12 للصغرى.

طقس يوم الأحد
وعلى القاهرة الكبرى، تكون حالة الطقس تكون حالة الطقس معتدلة نهارا شديدة البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.

وعلى الوجه البحري، تكون حالة الطقس تكون حالة الطقس معتدلة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، تكون حالة الطقس يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 12 درجة.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون حالة الطقس يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 11 درجة.

وعلى جنوب سيناء والغردقة، تكون حالة الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وتكون درجات الحرارة 22 للعظمى والصغرى 9.

وعلى شمال الصعيد، تكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 20 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 23 للعظمى و12 للصغرى.

طقس يوم الاثنين
القاهرة الكبرى، يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجة الحرارة تسجل 19 للعظمى والصغرى 9.

الوجه البحري، يكون معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى و9 للصغرى.

على السواحل الشمالية الغربية، يكون معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 19 للعظمى و 12 للصغرى.

على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، الوجه البحري، يكون معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 19 للعظمى و11 للصغرى.

وعلى جنوب سيناء والغردقة، يكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح ودرجات الحرارة تسجل 23 للعظمى والصغرى 13، وعلى شمال الصعيد، يكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والعظمى تكون 20 والصغرى 6، أما على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، والحرارة تسجل 23 للعظمى و 10 للصغرى.
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