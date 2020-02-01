أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة

تستمر الأحوال الجوية، خلال اليومين القادمين في حالة استقرار الطقس على كافة أنحاء الجمهورية دون وجود أي ظواهر جوية مؤثرة على نشاط وحركة المواطنين، فيما تظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة.

وينشر "صدى البلد"، حالة الطقس المتوقعة على البلاد، خلال الـ 72 ساعة القادمة.

طقس اليوم السبت

على القاهرة الكبرى، تكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.





وعلى الوجه البحري، كون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.





وعلى السواحل الشمالية الغربية، تكون حالة الطقس معتدلة نهارا شديدة البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 12 درجة.





وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون حالة الطقس معتدلة نهارا شديدة البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 11 درجة.





وعلى جنوب سيناء والغردقة، تكون حالة الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية، ودرجات الحرارة تكون 22 للعظمى و13 للصغرى.





وعلى شمال الصعيد، تكون حالة الطقس يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 19 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ودرجات الحرارة تكون 23 للعظمى و12 للصغرى.





طقس يوم الأحد

وعلى القاهرة الكبرى، تكون حالة الطقس تكون حالة الطقس معتدلة نهارا شديدة البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.





وعلى الوجه البحري، تكون حالة الطقس تكون حالة الطقس معتدلة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.





وعلى السواحل الشمالية الغربية، تكون حالة الطقس يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 12 درجة.





وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون حالة الطقس يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 11 درجة.





وعلى جنوب سيناء والغردقة، تكون حالة الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وتكون درجات الحرارة 22 للعظمى والصغرى 9.



