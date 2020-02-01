فى غياب 10 لاعبين .. الزمالك يكتفي بالتعادل السلبي أمام أول أغسطس خارج الديار

بدأ اللقاء باستحواذ أنجولي ونجح محمد عبد السلام فى إبعاد إحدى الكرات فى الجبهة اليمنى إلى خارج الملعب وتسلم فى الدقيقة الثالثة كريم بامبو كرة سددها تمر إلى جوار حارس أول أغسطس.





وسدد فى الدقيقة الخامسة هارى بابل جناح فريق أول أغسطس كرة قوية بعدما راوغ محمد حسن مدافع الزمالك وتصطدم بالعارضة وتضيع فرصة هدف التقدم للفريق الأنجولي واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب بعد شكوى محمد عواد من التألم في قدمه وخضع إلى العلاج.





وتلقى عمر السعيد فى الدقيقة الثامنة كرة من ضربة ركنية سددها برأسه تمر إلى جوار مرمى المنافس وفشل فى الدقيقة الـ 11 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة وأمسك بها حارس أول أغسطس الأنجولي.





كاد كريم بامبو فى الدقيقة 16 أن يشكل خطورة على مرمى الحارس الأنجولى عقب تلقيه كرة طولية سددها فى المرمى اصطدمت بحارس المرمى وتضيع فرصة حقيقية لتهديد مرمى المنافس.





حصل فى الدقيقة 18 عبدالله جمعة على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء بعد تعرضه إلى الدفع من قبل أحد لاعبي المنافس سددها أحمد سيد زيزو تصطدم فى حائط المنافس إلى خارج الملعب وسدد عمر السعيد فى الدقيقة 19 كرة قوية برأسه ماكرة تمر إلى جوار العارضة.





شكل عمر السعيد إزعاجا على دفاعات الفريق الأنجولي خلال النصف ساعة من مجريات الشوط الأول وسدد كريم بامبو كرة ضعيفة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 30 .





قاد إسلام جابر هجمة من الجبهة اليسرى وأرسل الكرة خطيرة إلى كريم بامبو إلا أن مصيدة التسلل حالت دون إنهاء الهجمة وتضيع فرصة لتهديد مرمى المنافس في الدقيقة 33 وتعرض فى الدقيقة 36 محمد عبدالسلام للإصابة عقب كرة مشتركة مع هاري بابل جناح فريق أول أغسطس وخروجه لإستكمال العلاج وعاد بعدها إلى أرضية الملعب ونجح أحمد عيد فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة فى الدقيقة 42 داخل منطقة الجزاء وتعرض محمد عبدالغني للإصابة فى الدقيقة 43 بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي المنافس.



