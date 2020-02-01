فى غياب 10 لاعبين .. الزمالك يكتفي بالتعادل السلبي أمام أول أغسطس خارج الديار

تعادل فريق الزمالك مع نظيره أول أغسطس الأنجولي سلبيا فى غياب 10 لاعبين من القوام الأساسى فى المباراة التى أقيمت فى إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويصل الفارس الأبيض إلى النقطة التاسعة خلف مازيمبي متصدر المجموعة فيما إرتفع رصيد الفريق الأنجولي إلى 4 نقاط فى المركز الثالث.
واستبعد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك من رحلة أنجولا محمد ابو جبل حارس المرمى ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبدالشافى وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وشيكابالا ولم يشرك المهاجم الاساسي مصطفى محمد ويوسف أوباما وجلس الثنائي على دكة البدلاء.
وسدد أحمد زيزو كرة قوية فى الدقيقة 50 تصدى لها حارس أول أغسطس بصعوبة وارتدت لـ مصطفى فتحى واحتسبها حكم اللقاء تسلل وتضيع فرصة حقيقية للزمالك لتسجيل هدف التقدم.
منح حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب أول أغسطس النيجيرى إيبكون بعدما ارتكب خطأ ضد إسلام جمال فى منتصف الملعب بالدقيقة 51 ونشط الفارس الأبيض هجوميا ولجأ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمد عنتر بديلا عن كريم بامبو.
قاد هارى بابل فى الدقيقة 54 هجمة خطيرة وراوغ مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية وسددها زميله تصطدم فى أقدام دفاعات الفارس الأبيض ونشط محمد عنتر هجوميا وشكل خطورة من الجبهة اليسرى .
تعرض فى الدقيقة 56 أحمد عيد للإصابة وخرج من أجل تلقى العلاج وسدد أحد لاعبى الفريق الأنجولي كرة برأسه قوية وسط دفاعات الفريق الأبيض تمر إلى جوار مرمى محمد عواد خارج الملعب.
سدد فى الدقيقة 62 محمد عنتر قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس أول أغسطس ودفع مدرب الزمالك فى الدقيقة 64 بالمهاجم كاسونجو بدلا من مصطفى فتحى لتنشيط النواحي الهجومية.
تعرض محمد عبدالسلام فى الدقيقة 64 إلى السقوط عقب اصطدامه بزميله أحمد عيد داخل منطقة الجزاء ما أجبر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب لحين خضوع مدافع الفارس الأبيض إلى العلاج ودفع مدرب الزمالك بالمدافع الونش بديلا عن أحمد عيد ومنح حكم اللقاء اللاعب الشاب بطاقة صفراء بداعي التباطؤ فى إجراء التغيير بالدقيقة 70.
تلقى كاسونجو كابونجو كرة عرضية في الدقيقة 72 خارج منطقة الجزاء سددها بقدمه قوية تصطدم بدفاعات الفريق الأنجولى وتتحول الى ضربة ركنية وسدد محمد عبدالغني كرة قوية فى الدقيقة 78 تمر إلى جوار حارس المرمى الأنجولي.
تعرض عبدالله جمعة فى الدقيقة 80 إلى عرقلة بعد مراوغته لاعب أول أغسطس الأنجولي وخرج من أجل تلقى العلاج كما سقط محمد عواد حارس الزمالك على الأرض وتلقى العلاج داخل الملعب.