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رياضة

فى غياب 10 لاعبين .. الزمالك يكتفي بالتعادل السلبي أمام أول أغسطس خارج الديار

السبت 01/فبراير/2020 - 04:56 م
مباراة الزمالك وأول
مباراة الزمالك وأول أغسطس
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يسرى غازى
تعادل فريق الزمالك مع نظيره أول أغسطس الأنجولي سلبيا فى غياب 10 لاعبين من القوام الأساسى فى المباراة التى أقيمت فى إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويصل الفارس الأبيض إلى النقطة التاسعة خلف مازيمبي متصدر المجموعة فيما إرتفع رصيد الفريق الأنجولي إلى 4 نقاط فى المركز الثالث.

واستبعد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك من رحلة أنجولا محمد ابو جبل حارس المرمى ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبدالشافى وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وشيكابالا ولم يشرك المهاجم الاساسي مصطفى محمد ويوسف أوباما وجلس الثنائي على دكة البدلاء.  

بدأ اللقاء باستحواذ أنجولي ونجح محمد عبد السلام فى إبعاد إحدى الكرات فى الجبهة اليمنى إلى خارج الملعب وتسلم فى الدقيقة الثالثة كريم بامبو كرة سددها تمر إلى جوار حارس أول أغسطس.

وسدد فى الدقيقة الخامسة هارى بابل جناح فريق أول أغسطس كرة قوية بعدما راوغ محمد حسن مدافع الزمالك وتصطدم بالعارضة وتضيع فرصة هدف التقدم للفريق الأنجولي  واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب بعد شكوى محمد عواد من التألم في قدمه وخضع إلى العلاج.

وتلقى عمر السعيد فى الدقيقة الثامنة كرة من ضربة ركنية سددها برأسه تمر إلى جوار مرمى المنافس وفشل فى الدقيقة الـ 11 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة وأمسك بها حارس أول أغسطس الأنجولي.

كاد كريم بامبو فى الدقيقة 16 أن يشكل خطورة على مرمى الحارس الأنجولى عقب تلقيه كرة طولية سددها فى المرمى اصطدمت بحارس المرمى وتضيع فرصة حقيقية لتهديد مرمى المنافس.

حصل فى الدقيقة 18 عبدالله جمعة على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء بعد تعرضه إلى الدفع من قبل أحد لاعبي المنافس سددها أحمد سيد زيزو تصطدم فى حائط المنافس إلى خارج الملعب وسدد عمر السعيد فى الدقيقة 19 كرة قوية برأسه ماكرة تمر إلى جوار العارضة.

شكل عمر السعيد إزعاجا على دفاعات الفريق الأنجولي خلال النصف ساعة من مجريات الشوط الأول وسدد كريم بامبو كرة ضعيفة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 30 .

قاد إسلام جابر هجمة من الجبهة اليسرى وأرسل الكرة خطيرة إلى كريم بامبو إلا أن مصيدة التسلل حالت دون إنهاء الهجمة وتضيع فرصة لتهديد مرمى المنافس في الدقيقة 33 وتعرض فى الدقيقة 36 محمد عبدالسلام للإصابة عقب كرة مشتركة مع هاري بابل جناح فريق أول أغسطس وخروجه لإستكمال العلاج وعاد بعدها إلى أرضية الملعب ونجح أحمد عيد فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة فى الدقيقة 42 داخل منطقة الجزاء وتعرض محمد عبدالغني للإصابة فى الدقيقة 43 بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي المنافس.

شهدت مجريات الشوط الثاني بداية هجومية للزمالك وقاد مصطفى فتحى إحدى الهجمات فى الدقيقة 46 وحصل عمر السعيد على ركلة حرة فى الدقيقة 47 اثر عرقلته في منتصف الملعب.

وسدد أحمد زيزو كرة قوية فى الدقيقة 50 تصدى لها حارس أول أغسطس بصعوبة وارتدت لـ مصطفى فتحى واحتسبها حكم اللقاء تسلل وتضيع فرصة حقيقية للزمالك لتسجيل هدف التقدم.

منح حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب أول أغسطس النيجيرى إيبكون بعدما ارتكب خطأ ضد إسلام جمال فى منتصف الملعب بالدقيقة 51 ونشط الفارس الأبيض هجوميا ولجأ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمد عنتر بديلا عن كريم بامبو.

قاد هارى بابل فى الدقيقة 54 هجمة خطيرة وراوغ مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية وسددها زميله تصطدم فى أقدام دفاعات الفارس الأبيض ونشط محمد عنتر هجوميا وشكل خطورة من الجبهة اليسرى .

تعرض فى الدقيقة 56 أحمد عيد للإصابة وخرج من أجل تلقى العلاج وسدد أحد لاعبى الفريق الأنجولي كرة برأسه قوية وسط دفاعات الفريق الأبيض تمر إلى جوار مرمى محمد عواد خارج الملعب.

سدد فى الدقيقة 62 محمد عنتر قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس أول أغسطس ودفع مدرب الزمالك فى الدقيقة 64 بالمهاجم كاسونجو بدلا من مصطفى فتحى لتنشيط النواحي الهجومية.

تعرض محمد عبدالسلام فى الدقيقة 64 إلى السقوط عقب اصطدامه بزميله أحمد عيد داخل منطقة الجزاء ما أجبر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب لحين خضوع مدافع الفارس الأبيض إلى العلاج ودفع مدرب الزمالك بالمدافع الونش بديلا عن أحمد عيد ومنح حكم اللقاء اللاعب الشاب بطاقة صفراء بداعي التباطؤ فى إجراء التغيير بالدقيقة 70.

تلقى كاسونجو كابونجو كرة عرضية في الدقيقة 72 خارج منطقة الجزاء سددها بقدمه قوية تصطدم بدفاعات الفريق الأنجولى وتتحول الى ضربة ركنية وسدد محمد عبدالغني كرة قوية فى الدقيقة 78 تمر إلى جوار حارس المرمى الأنجولي.

تعرض عبدالله جمعة فى الدقيقة 80 إلى عرقلة بعد مراوغته لاعب أول أغسطس الأنجولي وخرج من أجل تلقى العلاج كما سقط محمد عواد حارس الزمالك على الأرض وتلقى العلاج داخل الملعب.
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