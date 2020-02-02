AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يرد على شائعات مجاملة مصطفى شوبير بقيده فى القائمة الإفريقية

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أشعل قيد مصطفي شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الصاعد من قطاع الناشئين الأمور داخل القلعة الحمراء وخطف الأجواء حتي من مواجهة القلعة الحمراء مع الهلال السوداني التي جرت مساء أمس.

وكشف مسئول بالأهلي أن قيد شوبير جاء لعدة أسباب أولها هو قرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني بهذا الأمر لقناعته الفنية به ويرى فيه أنه سيكون الحارس البديل لـ محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة.

وقال إن قيد مصطفي شوبير جاء بسبب أن هناك محاولات جرت في الساعات الأخيرة لإعارة علي لطفي لمنحه فرصة المشاركة ولكنها فشلت بسبب بعض الشروط المالية لذا كان السبق بقيد الحارس الشاب.

ورفض الجهاز الفني فكرة مجاملة مصطفي شوبير بضمه للقائمة الأفريقية حيث يرون أنه لاعب يشارك في تدريبات الفريق الأحمر منذ قرابة العام وموجود فعليًا في بعض المباريات علي دكة البدلاء، فليس منطقيًا المجاملة في مكان مثل حراسة المرمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. الأهلي ينهي إجراءات قيد كهربا واللاعب جاهز للمشاركة الليلة

بعد أنباء تعاقد الأهلي مع السومة .. وليد أزارو يقترب من هذا النادي

كهربا على دكة البدلاء في أول ظهور مع الأهلي أمام مصر

كهربا يتصدر تويتر بعد أول مشاركة له مع الأهلي .. شاهد ردود الجماهير

الاتحاد الإفريقي يطلع الأهلي وبلاتينيوم على آخر مستجدات قيد للاعبين

بعد حسم صفقة مهاجم الأهلي الجديد..محاولات لإعارة جيرالدو وصلاح محسن

ترشيحاتنا

وزيرة التعاون الدولي تنشر أول فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير

روحنا الملاك.. محمد فضل يحيي ذكرى نجله بكلمات مؤثرة

نجم الأهلي: أتمنى انضمام محمد صلاح إلى المنتخب الأولمبي

قبلته وحضنته.. مؤلف شاب لـ لبلبة: كنت بمسح جزم وانتي ليكي الجنة

هل الحصول على خلو مقابل ترك الإيجار حرام شرعا؟.. الإفتاء ترد

الأهلي يرد على شائعات مجاملة مصطفى شوبير بقيده فى القائمة الإفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

فراغ عاطفي .. شاب يبحث عن عروس بإعلان غريب

عشيق وبرشام منوم .. ندى خانت جوزها 3 سنوات ورمت جثته فى الزبالة بعد أكلة كشرى