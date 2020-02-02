الأهلي يرد على شائعات مجاملة مصطفى شوبير بقيده فى القائمة الإفريقية

أشعل قيد مصطفي شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الصاعد من قطاع الناشئين الأمور داخل القلعة الحمراء وخطف الأجواء حتي من مواجهة القلعة الحمراء مع الهلال السوداني التي جرت مساء أمس.





وكشف مسئول بالأهلي أن قيد شوبير جاء لعدة أسباب أولها هو قرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني بهذا الأمر لقناعته الفنية به ويرى فيه أنه سيكون الحارس البديل لـ محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة.





وقال إن قيد مصطفي شوبير جاء بسبب أن هناك محاولات جرت في الساعات الأخيرة لإعارة علي لطفي لمنحه فرصة المشاركة ولكنها فشلت بسبب بعض الشروط المالية لذا كان السبق بقيد الحارس الشاب.



