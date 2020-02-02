بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة نجم الفريق للملاعب

أكد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هدف فريقه هذا الموسم المنافسة على البطولة الأفريقية على الرغم من صعوبة الفرق المنافسة.





وأضاف سعد سمير خلال مداخلة هاتفية على فضائية الأهلي:"لا نملك حرية الاختيار في منافس الأهلي المقبل".





وكان سعد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة الأهلي وبلاتنيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وكشف سعد موقفه من الإصابة قائلًا:" أسير على البرنامج التأهيلي الخاص بي، والذي سينتهي يوم 10 فبراير الجاري".

وأضاف سمير أن الطبيب حدد له 6 أشهر للعودة إلى الملاعب مرة أخرى".



